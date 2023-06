Quận 1: Hơn 1000 camera an ninh giám sát tội phạm

(PLO)- Hiện trên địa bàn quận 1, TP.HCM có 163 đầu thu và 1.045 camera trên toàn 10 phường phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh trên địa bàn.

Sáng 27-6, UBMTTQ VN quận 1 phối hợp cùng công an quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa công an quận 1 với UBMTTQVN quận 1 và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2013 - 2023 (theo quyết định số 687-CTr/CA-MTTQ ngày 5/5/2014).

Hơn 1.000 camera giám sát tội phạm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 thông tin: thời gian qua, quận đã tiến hành lắp đặt camera quan sát để phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh trong khu vực.

Cụ thể, mô hình camera quan sát an ninh, trật tự, chính quyền đã vận động nhân dân đóng góp hơn 4,8 tỉ đồng để lắp đặt 163 đầu thu và 1.045 camera, trên toàn 10 phường, 35 tuyến đường chính, 150 tuyến hẻm và 15 chung cư.

Việc dùng camera đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Cụ thể là đã phát hiện, xử lý 120 vụ, 198 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy...

Trao đổi với PLO, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn cho biết, phong trào vận động gắn camera giám sát an ninh trật tự để phục vụ công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trên địa bàn quận 1 nói riêng và TP nói chung mang lại nhiều hiệu quả.

Việc lắp đặt camera để giám sát an ninh trên địa bàn TP.HCM đã được thực hiện vào năm 2010, đến nay đã 13 năm. Hiện tại các địa bàn đã huy động sức dân cùng kết hợp với hệ thống camera của một số đơn vị. Qua đó, phục vụ hiệu quả cho việc phòng chống tội phạm kể các truy sát tội phạm khi xảy ra. Từ đó tình hình tội phạm đã được kéo giảm trong những năm vừa qua.

"Từ năm 2010 đến nay tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM giảm hơn 20%. Thời gian tới công an TP.HCM cũng sẽ chỉ đạo công an quận huyện tiếp tục vận động để phát triển hơn nữa hệ thống camera, nhất là đầu tư hệ thống camera ở các đầu cửa ngõ của từng quận, huyện để phục vụ yêu cầu đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP"- Phó Giám đốc Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn chia sẻ.

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm qua tin nhắn tố giác của dân

Trong 10 năm qua, công an quận 1 cũng đã phối hợp với UBMTTQVN quận 1 cùng các đơn vị thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Trong đó đáng chú ý là công tác vận động người dân phát hiện tố giác tội phạm.

Cụ thể, thời gian qua người dân đã cung cấp hơn 25 ngàn thông tin, trong đó có 13.795 tin có giá trị giúp cho công an điều tra, khám phá 668 vụ, bắt và xử lý 944 đối tượng các loại.

Người dân còn trực tiếp bắt quả tang nhiều vụ, đối tượng thu nhiều tài sản cho người bị hại và giao nộp cho công an nhiều tài liệu do các tổ chức lưu vong tán phát.

Tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong 10 năm tổ chức triển khai, thực hiện công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Bà Châu chỉ đạo, trong thời gian tới, quận 1 nên tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động đã thực hiện có hiệu quả. Đồng thời phát huy công tác tố giác tội phạm từ người dân, do đây là một trong những hoạt động thực hiện có hiệu quả.

"Trong 10 năm qua quận đã nhận hơn 25 ngàn tin báo tội phạm mà trong đó có gần 14 ngàn tin báo có giá trị. Điều này cho thấy phong trào toàn dân đảm bảo an ninh chúng ta dựa vào nhân dân là chính. Chính vì vậy, tôi yêu cầu các đơn vị hết sức quan tâm công tác tố giác tội phạm, tạo được lòng tin ở người dân thì người dân mới chia sẻ và cung cấp thông tin"- bà Châu nói.

NGUYỄN CHÂU