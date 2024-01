Quận 1 sẽ tổ chức chương trình Tết ở khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành

Theo UBND TP.HCM đã chấp thuận đề nghị của UBND quận 1 về việc tổ chức chương trình Tết Ngày hội văn hóa dân gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn quận. Theo đó, tên chương trình là Ngày hội văn hóa dân gian - Chủ đề: “Xuân gắn kết - Tết yêu thương".

UBND quận 1 sẽ tổ chức ngày hội văn hóa dân gian - Chủ đề: “Xuân gắn kết - Tết yêu thương" tại tiểu đảo trước chợ Bến Thành, quận 1. Ảnh: Nguyệt Nhi

Địa điểm tổ chức chương trình Tết của quận 1 là khu vực tiểu đảo trước Chợ Bến Thành, phường Bến Thành, quận 1.

Thời gian chuẩn bị từ ngày 27-1 đến ngày 31-1 và thời gian phục vụ là từ ngày 1-2 đến ngày 12-2 ( tức 22 tháng Chạp âm lịch đến Mùng 3 Tết).

UBND TP giao UBND quận 1 chủ động làm việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan về tổ chức chương trình Tết Ngày hội văn hóa dân gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để được hướng dẫn, cấp phép các nội dung theo đúng quy định.

UBND quận 1 cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế, đặc biệt là an toàn giao thông khu vực... trước và trong quá trình tổ chức. Các cơ quan, đơn vị gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Công an TP... căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ UBND quận 1 tổ chức chương trình.

ĐÀO TRANG - KIÊN CƯỜNG