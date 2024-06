Quân Idol dọa giết cả nhà cán bộ công an vì bị dò hỏi thông tin 17/06/2024 20:24

(PLO)- Quân idol dọa giết cả nhà cán bộ công an khi nghe được thông tin bị dò hỏi về chuyện làm ăn.

Ngày 17-6, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận điều tra vụ án hình sự "đe dọa giết người".

Kết luận này đã được gửi đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân Idol, 33 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về tội đe dọa giết người và một số tội danh khác.

Quân Idol dọa giết cả nhà cán bộ công an vì bị dò hỏi thông tin. Ảnh: BT

Trước đó, vào ngày 13-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông TVT (cán bộ công an, trú tại huyện Vĩnh Linh) tố giác Quân Idol dọa giết cả nhà cán bộ công an này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào ngày 8-6-2023, Quân idol đã gọi vào số điện thoại cá nhân của anh T với nhiều lời lẽ đe dọa, như "tau giết cả nhà tụi bây luôn"...

Lý do Quân idol gọi điện đe dọa là vì nắm được thông tin anh T cùng một cán bộ công an dò hỏi thông tin về Quân idol qua một người khác. Mục đích Quân idol gọi điện thoại đe dọa nhằm làm anh T sợ mà từ bỏ ý định dò hỏi, can thiệp vào việc làm ăn của Quân idol.

Anh T biết Quân idol là đối tượng hình sự, có nhiều tiền án và hiện nay đang tập hợp nhiều đối tượng có nhân thân xấu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như thường hay đe dọa những người cản trở việc làm ăn của mình.

Lo sợ việc Quân idol sẽ thực hiện theo lời đe dọa và sẽ xâm phạm đến tính mạng của mình cũng như người thân, nên đã báo với cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Quân idol là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người.

Quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Quân idol còn có lời nói xem thường, xúc phạm danh dự của lực lượng công an.

Hành vi của Quân idol không chỉ gián tiếp xâm phạm đến quyền sống, quyền tự do của con người mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường vai trò của chính quyền cơ sở và lực lượng công an.

Hành vi của Quân idol đủ yếu tố cấu thành tội "đe dọa giết người”.

Trước đó, PLO đã thông tin, sau khi nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật", ngày 25-8-2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ Quân Idol, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quân idol, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường để điều tra về tội "bắt, giữ người trái pháp luật".

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm các tội danh đối với Quân idol, trong đó có liên quan đến ma túy.

Quân idol là người giàu lên bất thường, và sở hữu nhiều chiếc xe sang có biển số đẹp.