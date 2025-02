Quảng Bình: Thông qua Nghị quyết thành lập nhiều sở mới sau sáp nhập 19/02/2025 18:55

Ngày 19-2, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình.

HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua Nghị quyết thành lập nhiều sở mới sau sáp nhập. Ảnh: B.T

Cụ thể, thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình trên cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình chuyển sang.

Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình, thành lập Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Hợp nhất Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, thành lập Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, chuyển nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải sang Công an tỉnh Quảng Bình.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. Tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hợp nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.T

Thành lập Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Thông tin và Truyền thông chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản sang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin mạng sang Công an tỉnh Quảng Bình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước sang Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Quảng Bình

Sáp nhập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình vào Văn phòng UBND tỉnh và tổ chức lại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thành lập, tổ chức lại, tỉnh Quảng Bình còn 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, (giảm 7 sở, ngành, cơ quan chuyên môn), sắp xếp tổ chức bên trong còn 68 tổ chức (giảm 22 tổ chức), đạt trên 24%.