"Quảng cáo được trả hàng trăm triệu, bị phạt vài chục triệu nhằm nhò gì!"

“Một diễn viên nổi tiếng bị cơ quan chức năng phạt 15 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật một sản phẩm có nguồn gốc từ động vật không xương sống. Tuy nhiên,sau khi đóng phạt, diễn viên này cho rằng “đi quảng cáo được trả hàng trăm triệu đồng, bị phạt có vài chục triệu đồng thì nhằm nhò gì”. Điều này cho thấy mức phạt chưa đủ răn đe hành vi thổi phồng quảng cáo”.

Thông tin trên được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) trình bày trong hội thảo Triển khai Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an nính, an toàn thực phẩm trong tình hình mới được tổ chức tại TP.HCM ngày 5-7.

Theo ông Tự Do, thời gian qua có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng thiếu trách nhiệm trong chuyển tải nội dung quảng cáo. Do vậy, cần chấn chỉnh kịp thời tình trạng này bởi người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn tới nhận thức và hành vi của khán giả.

“Bộ TT&TT đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quảng cáo trực tuyến nói chung và quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói riêng. Bộ cũng đề xuất hạn chế phát sóng, đưa tin, biễu diễn áp dụng đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật nói chung và quảng cáo nói riêng” – ông Tự Do nói.

TRẦN NGỌC