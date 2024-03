Quảng Nam sẽ không vội vàng lấp đầy quy hoạch

(PLO)- Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang chuyển hồ sơ cho công an điều tra dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang do Liên danh Công ty TNHH XD Phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc thực hiện