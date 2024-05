Quảng Ngãi đề nghị Quảng Nam chuyển khẩu 97 hộ dân vùng chồng lấn địa giới hành chính 30/05/2024 11:45

UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo Bộ Nội vụ về giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi.

Vướng mắc này giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi là xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My và xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị điều chỉnh phần diện tích khu vực 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp sinh sống thuộc xã Trà Thanh (Quảng Ngãi) về để tỉnh Quảng Nam quản lý.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính là vấn đề khó, tỉnh này đã chủ động tổ chức các đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự thống nhất phương án giải quyết. UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần có văn bản kiến nghị và báo cáo trực tiếp tại các phiên làm việc, hội nghị.

Hiện nay, vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được Bộ Nội vụ chủ trì giải quyết.

Với kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã có phản hồi, tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh đã được xác định rõ ràng ngoài thực địa. Trong đó có tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My với xã Trà Thanh, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng (vùng có người dân Quảng Nam sinh sống). Tuyến địa giới hoàn toàn trùng khớp giữa hồ sơ và bản đồ đã phân định, không có sự chồng lấn.

Huyện Trà Bồng đang đầu tư đường vào khu vực người dân có hộ khẩu Quảng Nam đang sinh sống. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Trà Bồng.

Để giải quyết vấn đề trên, hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã họp và thống nhất giao địa phương cấp huyện liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại khu vực này để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau đó, Thường trực hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có buổi làm việc. Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác khảo sát khu vực giáp ranh giữa xã Trà Thanh, xã Sơn Trà (huyện Trà Bồng) và xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Kết quả, 100% hộ gia đình của xã Trà Thanh và 100% hộ gia đình của xã Sơn Trà thống nhất giữ nguyên đường địa giới và chuyển 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kết luận, giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tại khu vực giáp ranh xã Trà Thanh, Sơn Trà (huyện Trà Bồng) và xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Phía tỉnh Quảng Ngãi nêu quan điểm nhất quán, xem đây là vấn đề ‘xâm canh, xâm cư’. Tại đây, từ trước đến nay không có vấn đề phức tạp xảy ra làm mất ổn định về an ninh, trật tự, bà con sinh sống ổn định, đoàn kết, hòa đồng.

“UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam, không đặt vấn đề về điều chỉnh tuyến địa giới hành chính này”, quan điểm của tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai, thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ thôn Cát, xã Trà Thanh đến khu vực xâm canh, xâm cư của người dân thôn 1, xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Sau khi hoàn thành, việc đi lại của người dân khu vực này về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng sẽ thuận lợi hơn so với xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

“Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tỉnh Quảng Nam chuyển 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý.

Tỉnh Quảng Ngãi cam kết, đảm bảo thực hiện tốt tất cả các chính sách cho người dân tại khu vực này. Thực hiện giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nơi đây sinh sống, ổn định và phát triển.