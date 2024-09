Quảng Ninh dùng 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3 17/09/2024 17:18

Ngày 17-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khoá 14 thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa 14 sẽ diễn vào ngày 23-9-2024. Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết nghị đối với nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Ninh ước tính thiệt hại gần 24.000 tỉ đồng sau bão số 3

Trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3, bao gồm: Chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn; chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025; chính sách hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do cơn bão số 3 và chính sách hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng đây đều là những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách, cần phải được ban hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để người dân giảm bớt một phần khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương ban hành các cơ chế, chính sách nêu trên để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để dành 1.000 tỉ đồng cho khắc phục hậu quả bão. Trong đó, thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 500 tỉ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất sau cơn bão số 3. Trong đó, về nhà ở, toàn tỉnh Quảng Ninh có 102.859 ngôi nhà bị tốc mái, 251 nhà bị đổ sập, 4.942 nhà bị ngập, sạt lở.

Về nông nghiệp, có 2.637 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 41 tàu đánh cá bị chìm, 7.493 ha lúa, hoa màu bị đổ, ngập úng, 2.040 con gia súc và 345.217 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 87.798 ha rừng trồng bị gãy, đổ.

Bão số 3 cũng khiến 5.345 cột điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị gãy đổ. Khoảng 70% cây xanh đô thị bị gãy đổ, tập trung ở các địa phương: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên. Có tổng cộng 165 tàu các loại bị chìm.

Về người, tỉnh Quảng Ninh có 25 người chết, 1.609 người bị thương do bão số 3.

Con số khoảng 23.770 tỉ đồng tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra gần bằng 60% thu ngân sách nội địa cả năm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 (39.632 tỉ đồng).