Quảng Trị: Tuyên án 52 bị cáo trong vụ án đánh bạc

Chiều ngày 13-1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án vụ án "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" với 52 bị cáo sau bốn ngày xét xử.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số người có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet quy mô lớn. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định có 52 đối tượng liên quan.

Phương thức của nhóm này là nhận tài khoản cá độ bóng đá đã có sẵn các tài khoản lẻ rồi giao cho các đối tượng để cho "con bạc" trực tiếp đánh bạc trái phép.

Trong đó, có bị can Nguyễn Bá Dương (34 tuổi, trú ở TP Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền trên 18 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 770 triệu đồng.

Bị can Phan Đình Trí (52 tuổi, trú TP Đông Hà) có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần 39 tỉ đồng, thu lợi trên 462 triệu đồng.

Bị can Trần Quốc Nghị (TP Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc, với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng, thu lợi bất chính 517 triệu đồng.

Bị can Lê Văn Dự (33 tuổi, trú tại TP Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền hơn 13,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính 227 triệu đồng.

Bị can Lê Đăng Kha (31 tuổi, trú TP Đông Hà) có hành vi tổ chức cá cược lô đề và cá cược bóng đá, với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng, thu lợi bất chính 179 triệu đồng.

Bị can Tạ Việt Hùng (49 tuổi, trú tại TP Đông Hà) từ tháng 9-2020 đến tháng 7-2021 đã đánh bạc 74 lần, với tổng số tiền trên 17,1 tỉ đồng.

Sau bốn ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt 20 bị cáo từ 9 tháng tù đến 8 năm tù giam; 32 bị cáo khác bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Dương bị phạt 5 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" và 3 năm tù về tội "đánh bạc"; Phan Đình Trí bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc" và 1 năm tù về tội "đánh bạc"; Lê Văn Dự 3 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" và 1 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc"; Lê Đăng Kha 2 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" và 9 tháng tù về tội "đánh bạc"; Nguyễn Hữu Tú 2 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" và 1 năm tù về tội "đánh bạc"; Trần Quốc Nghị 18 tháng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Tạ Việt Hùng bị phạt 18 tháng tù về tội “đánh bạc”; bị cáo Ngô Quốc Bảo bị phạt tiền 150 triệu đồng về tội “đánh bạc”. Hai bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa và Lê Minh Tài bị phạt tiền 100 triệu đồng mỗi người về tội “đánh bạc”.

