Đang xử vụ 76 bị cáo trong đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng

Ngày 11-1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Phiên toà dự kiến kéo dài đến 13-1.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 16-8-2022, toà án đã từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung và làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn do Bộ Công an triệt phá. 24 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 52 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới 30.000 tỉ đồng.

Hồ sơ thể hiện, qua công tác nắm tình hình Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com... tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia.

Dưới danh nghĩa công ty quảng cáo, Chiu Hao Cheng cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet thông qua trang web fun88.com để được hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua.

Để tham gia đánh bạc qua trang fun88.com, người đánh bạc đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các con bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị cáo tổ chức đánh bạc cung cấp. Tiền nạp vào sẽ quy đổi thành điểm để cho các con bạc đặt cược. Các loại hình đánh bạc chủ yếu gồm: Cá độ bóng đá, bài baccarat, xổ số Number Game…

VKS cáo buộc Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số lượng người tham gia đông. Các bị cáo khác như Đỗ Trang Linh, Nguyễn Thị Yến, Bùi Xuân Công, Phạm Hữu Lợi… đã có hành vi giúp sức cho Chiu Hao Cheng trong việc lôi kéo người tham gia cá cược, tổ chức các trang quảng cáo đánh bạc trực tuyến, cung cấp các tài khoản thành viên và các tài khoản ngân hàng để người chơi chuyển tiền. Các bị cáo tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính từ hàng triệu đồng đến hàng tỉ đồng nên đã đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc.

52 bị cáo còn lại đã có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị cáo tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Bị cáo chủ mưu Chiu Hao Cheng đã chết do COVID-19 nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

(PLO)- Các trinh sát Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây cá cược qua mạng.