Công an Tây Ninh triệt xoá tụ điểm đánh bạc và cho vay lãi nặng

20/12/2022 14:31

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 33 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại chín Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.