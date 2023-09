Quen nhau trong tù, về đời rủ nhau lập nhóm trộm xe

(PLO)- Ba người quen biết trong thời gian thi hành án phạt tù và khi ra tù lại cùng nhau lập nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11-9, Công an TP Bảo Lộc cho hay vừa phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giam ba nghi can, gồm: Nguyễn Thế An (33 tuổi, ngụ ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Văn Quyên (49 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Minh Thắng (38 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Theo điều tra, từ đầu tháng 8 đến tháng 9-2023, dọc theo Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy khiến người dân lo lắng, bất an.

Từ tin báo tố giác tội phạm của người dân liên quan vụ trộm cắp xe máy cho thấy thủ đoạn, hành vi trộm cắp của các đối tượng thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh vi và liều lĩnh.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Bảo Lộc, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án và huy động lực lượng triệt xoá.

Sau thời gian mật phục, đến khuya 5-9, khi An, Quyên và Thắng đang vận chuyển nhiều xe máy vừa trộm cắp trên địa bàn TP Bảo Lộc và hai huyện Bảo Lâm, Di Linh về tỉnh Bình Phước để tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cả ba cho biết quen biết nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù trong trại giam.

Sau khi mãn hạn tù, ba nghi can đã lập thành một nhóm và gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng hai huyện Bảo Lâm, Di Linh trong thời gian dài.

Nguyễn Thế An, Nguyễn Văn Quyên và Nguyễn Minh Thắng đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa cùng ra tù, nghiện ma túy nặng.

