Quốc hội sẽ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề cấp bách

Sáng 28-11, tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai của QH và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ năm QH khóa XV.

TP.HCM mong sớm gỡ nhiều vướng mắc

Tại phiên họp, Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường cho hay Chính phủ đề nghị chưa đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14) do chưa chuẩn bị kịp và chưa có kết luận của Bộ Chính trị.

Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết tại cuộc họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM vào ngày 27-11, TP.HCM đề nghị báo cáo UBTVQH, trình QH xem xét, cho thí điểm chính sách mới thay thế cho Nghị quyết 54 tại kỳ họp bất thường sắp tới. Ngay sau đó, Thủ tướng đã giao Bộ KH&ĐT phối hợp với UBND TP.HCM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ và UBTVQH.

“Báo cáo của TP.HCM tại buổi làm việc ngày 27-11 cho thấy TP.HCM đang vướng mắc rất nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm” - ông Sơn nói và cho biết TP.HCM đề nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai.

“Các đồng chí muốn bổ sung thêm nội dung của TP.HCM thì UBTVQH ủng hộ thôi nhưng quan trọng có chuẩn bị kịp không?” - Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hỏi và nhấn mạnh cần thời gian xây dựng, trình, thẩm tra vì đôi khi “dục tốc bất đạt”.

Chỉ xem xét các luật cấp bách

Chính phủ đề nghị trình QH cho ý kiến về ba dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân tại kỳ họp bất thường.

Tuy nhiên, Chủ tịch QH nhấn mạnh nguyên tắc với dự án luật, trừ trường hợp cấp bách mới đưa vào kỳ họp bất thường, đối với các dự án luật khác sẽ xem xét tại kỳ họp thường xuyên. “Nguyên tắc là cấp bách, cần thiết, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ chín, đủ rõ” - ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.