Quốc hội tin vào sự phát triển của Đà Nẵng trong tương lai 29/07/2024 11:19

Tại phiên khai mạc kỳ họp giữa năm HĐND TP Đà Nẵng sáng 29-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có bài phát biểu quan trọng.

Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn

Ông Phương bày tỏ vui mừng khi Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: TẤN VIỆT

Tăng trưởng GRDP sáu tháng đầu năm ước tăng 5%, cao hơn mức tăng bình quân 3,54% của sáu tháng đầu năm giai đoạn 2020 – 2024. Thu ngân sách Nhà nước đạt 13.589 tỉ đồng, bằng 70,3% dự toán và tăng 31,7% so với cùng kỳ.

“Hiện nay, Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách Việt Nam mà cả châu Á và thế giới, với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, mang thương hiệu riêng”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 136/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

Điều đó cho thấy Quốc hội và cử tri cả nước đặt trọn niềm tin vào sự phát triển của Đà Nẵng trong tương lai. Đồng thời thể hiện tâm huyết, quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và kỳ vọng của mỗi người dân TP.

Đây là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý hữu hiệu để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, đột phá về kinh tế xã hội, hiện thực hóa những quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết 43/2019 của Bộ Chính trị.

Trong đó, việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do là thành công lớn trong xây dựng chính sách phát triển Đà Nẵng. Đây là điểm nhấn trong Nghị quyết 136/2024, là chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của Đà Nẵng. Song đây cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách lớn, là bước thử nghiệm, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện.

Ông Phương đề nghị Đà Nẵng tập trung ưu tiên nguồn lực, bao gồm ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương. Có chính sách huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặt nền móng cho thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do.

Việc triển khai Khu thương mại tự do là vấn đề lớn, không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Vì vậy, trong tổ chức thực hiện, Đà Nẵng cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và có cơ chế, hệ thống giám sát định kỳ, thường xuyên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Động lực mới cho sự phát triển của Đà Nẵng

Phát biểu trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, chỉ còn năm tháng nữa là đến thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết 136/2024 (ngày 1-1-2025).

Ông Quảng đề nghị HĐND TP, các ban, các đại biểu HĐND TP nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Nghị quyết 136/2024.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là nền tảng vững chắc để mở ra nhiều cơ hội, động lực mới và các chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng. Từ đó tạo ra các đột phá để TP phát triển nhanh, bền vững trong thời gian đến.

Tuy nhiên theo ông Quảng, nhiều vấn đề quy định trong Nghị quyết 136/2024 là rất mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi TP phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Ông Quảng đề nghị HĐND, UBND TP khẩn trương xác định các nội dung thuộc thẩm quyền ban hành kế hoạch và thực hiện ngay việc xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Bí thư Đà Nẵng cho hay, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024 là rất lớn và hết sức quan trọng, nhất là triển khai Nghị quyết 136/2024, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP.

“Tôi đề nghị HĐND TP cùng các cấp, ngành chủ động, quyết tâm trong tổ chức thực hiện, vượt qua các khó khăn, thách thức để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề, nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo”, ông Quảng nhấn mạnh.