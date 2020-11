2 phụ nữ gốc Việt tái đắc cử hạ nghị sĩ Mỹ

Theo tờ The Eagle-Tribune, bà Tram Nguyen, nữ luật sư gốc Việt thuộc đảng Dân chủ, đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hoà Jeff Dufour trong cuộc đua giành ghế Hạ viện bang Massachusetts tại hạt 18 Essex hôm 3-11 để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Bà Tram, cũng là hạ nghị gốc Việt đầu tiên của bang Massachusetts, đã đắc cử lần đầu vào hạ viện bang này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2018. Đối thủ bị bà đánh bại khi đó là ông Jim Lyons, người hiện là lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở bang này.





Luật sư Tram Nguyen. Ảnh: THE EAGLE-TRIBUNE



Nói về hai năm sắp tới, bà Nguyen cho biết mục tiêu của bà sẽ tiếp tục ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của mọi người trong địa hạt, cũng như hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp đang làm việc vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, tờ The Lowell Sun đưa tin.

Trước đó trong ngày 3-11, một phụ nữ gốc Việt khác là bà Stephanie Murphy, cũng thuộc đảng Dân chủ, đã tái đắc cử hạ nghị sĩ tại hạt số 7 của bang Florida. Đây là sẽ nhiệm kỳ thứ ba của bà Murphy ở Hạ viện Mỹ, theo tờ Orlando Weekly.

Hai ứng viên bị bà Murphy đánh bại là ông Leo Valentin của đảng Cộng hoà và ứng cử viên độc lập William Garlington.



Bà Murphy, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, đã làm nên lịch sử hồi năm 2016 khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Mỹ sau khi đánh bại đối thủ John Mica của đảng Cộng hòa - người nắm giữ vị trí này trong 12 nhiệm kỳ.



Bà Stephanie Murphy. Ảnh: ORLANDO WEEKLY



Bà Murphy phục vụ tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ và các tiểu ban về thương mại, hỗ trợ lao động và gia đình, theo Orlando Weekly.