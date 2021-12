Trang Cambodianess.com đưa tin sáng 31-12-2021 đã xảy ra hai vụ nổ gần Đại sứ quán Campuchia ở thành phố Yangon, Myanmar.

Ông Koy Kuong – Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia - cho biết vụ nổ xảy ra tại hai địa điểm khác nhau vào lúc 10 giờ 30 sáng 31-12-2021 (giờ địa phương).





2 vụ nổ liên tiếp xảy ra gần Đại sứ quán Campuchia tại Myanmar. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN CAMPUCHIA TẠI MYANMAR

"Tôi nhận được thông tin từ đại sứ quán tại Myanmar vào lúc 10 giờ 30 sáng nay rằng có hai vụ nổ. Vụ thứ nhất nổ cách đó khoảng 100 mét và vụ thứ hai cách khuôn viên đại sứ quán hơn 150 mét" – ông Kuong hôm 31-12-2021 nói.



Ông Kuong nói thêm rằng các quan chức đại sứ quán thời điểm đó vẫn an toàn và giới chức trách Myanmar đang làm việc nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho các quan chức ngoại giao Campuchia.

“Tất cả thiết bị nổ đều là tự chế nên không gây hại cho ai” – người phát ngôn thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi rằng liệu vụ việc có ảnh hưởng chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen đến Myanmar, dự kiến vào ngày 7-1, hay không, ông Kuong cho biết hiện không có sự thay đổi nào về chuyến thăm.

Dự kiến trong hai ngày 7-1 và 8-1, ông Hun Sen sẽ ở thủ đô Naypyidaw theo lời mời của Thống tướng Min Aung Hlaing.

Theo Cambodianess.com, chuyến thăm của ông Hun Sen đã dấy lên dư luận phản ứng từ cả người dân Myanmar và các quan sát viên quốc tế.

Vị thủ tướng Campuchia bảo vệ kế hoạch gặp gỡ chính quyền quân sự Myanmar, yêu cầu những người chỉ trích cho ông cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời giải thích rằng chuyến thăm không nhằm công nhận chính quyền quân sự mà chỉ là một hoạt động ngoại giao bình thường.