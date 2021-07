Chính phủ Pháp sẽ chuyển vaccine ngừa COVID-19 về Việt Nam để tiêm chủng cho cộng đồng cư dân Pháp tại đây, theo thông tin từ bệnh viện FV.





Theo đó, các công dân Pháp từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM sẽ chịu trách nhiệm chuyển vaccine COVID-19 đến sân bay Tân Sơn Nhất theo sự cấp phép của Bộ Y tế Việt Nam. Cụ thể vaccine sẽ được chuyển về Việt Nam bằng vali ngoại giao.

Loại vaccine mà chính phủ Pháp chuyển về Việt Nam cho chiến dịch tiêm chủng này do Moderna sản xuất.

Bệnh viện FV sẽ tiếp nhận lô vaccine này và chịu trách nhiệm tiêm chủng cho công dân Pháp.

Bệnh viện FV có năng lực lưu trữ và bảo quản 800.000 liều vaccine của AstraZeneca với yêu cầu nhiệt độ từ 2-8 độ C; 200.000 liều của Moderna với yêu cầu nhiệt độ từ âm 40 độ C đến âm 20 độ C.

Bệnh viện FV cũng có tủ đông siêu lạnh để lưu trữ và bảo quản đến 600.000 liều vaccine của Pfizer/BioNTech với yêu cầu nhiệt độ từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C.

Trước đó, hưởng ứng theo lời kêu gọi của Sở Y tế TPHCM, bệnh viện FV đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 6.800 người tại TPHCM.