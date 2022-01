Tại Ấn Độ, đặc biệt ở các đô thị lớn, ngày càng nhiều người chọn mua bộ kit test COVID-19 về tự xét nghiệm tại nhà. Mới đây nhà chức trách nước này đã yêu cầu siết lại các quy định xung quanh việc bán tự do kit test COVID-19 cho dân, theo hãng tin AFP.



Mylab Discovery Solutions - công ty sản xuất kit test COVID-19 tại nhà đầu tiên của Ấn Độ - cho biết đã tăng sản lượng trong tháng này từ mức 200.000 bộ kit test mỗi ngày lên 2 triệu bộ.

"Bất cứ thứ gì chúng tôi sản xuất đều được đưa vào thị trường ngay lập tức” - ông Shrikant Pawar, một lãnh đạo cấp cao của Mylab Discovery Solutions nói với AFP.



Ngày càng nhiều người dân Ấn Độ mua bộ kit test COVID-19 về tự xét nghiệm tại nhà, đặc biệt ở các TP lớn. Ảnh: AFP

Theo các chuyên gia, sở dĩ ngày càng nhiều người chọn mua bộ kit test về nhà tự xét nghiệm vì giá hợp lý (bán lẻ ở mức 250 rupee, tầm 76.000 đồng), ra kết quả trong 15 phút thay vì 24-48 giờ khi làm xét nghiệm PCR.

Lý do chính của việc Ấn Độ siết quy định bán kit test COVID-19 là do lo ngại người dân một khi xét nghiệm dương tính sẽ không báo cáo cơ quan quản lý y tế địa phương, làm phức tạp việc kiểm soát và phòng chống dịch.

Trong 7 ngày qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 1,9 triệu ca nhiễm mới - tăng 57% so với tuần trước, theo dữ liệu do AFP tổng hợp. Theo chuyên gia, số ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều ở đất nước 1,4 tỉ dân này, và một trong những lý do chính là vì việc ghi nhận số ca nhiễm không đầy đủ do nhiều người nhiễm nhưng không báo cáo.

Nhà chức trách y tế Ấn Độ ghi nhận khoảng 13-16 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày, tuy nhiên không có số liệu trên toàn quốc về việc bán hoặc sử dụng kit test tại nhà.

Nhà chức trách y tế TP Mumbai - dân số 20 triệu người - kêu gọi mọi người một khi tự xét nghiệm và biết mình bị nhiễm COVID-19 hãy báo cáo cơ quan quản lý y tế địa phương. Phần các nhà sản xuất kit test thì được yêu cầu báo cáo doanh số bán hàng và địa chỉ đưa hàng đến bán. Các nhà thuốc thì được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin người mua kit test.

Tại Mumbai, một tuần sau khi các quy định này được áp dụng, đã có 125.000 người báo cáo kết quả tự xét nghiệm COVID-19 của mình với cơ quan y tế địa phương.