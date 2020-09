Trong một bài xã luận hôm 21-9, tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng thoả thuận giữa tập đoàn công nghệ ByteDance với công ty phần mềm Oracle và công ty đại chúng Walmart về tương lai của TikTok nhiều khả năng sẽ không nhận được sự chấp thuận của Bắc Kinh do thiếu công bằng.

“Từ thông tin do Mỹ cung cấp, thỏa thuận này không hề công bằng. Nó đáp ứng những yêu cầu phi lý của Washington. Chúng tôi thật khó tin rằng Bắc Kinh sẽ thông qua một thỏa thuận như vậy” - trích bài xã luận đăng trên Global Times.

“Rõ ràng là những điều khoản này đang thể hiện rõ phong cách bắt nạt và logic côn đồ của Washington. Chúng làm tổn hại đến an ninh quốc gia, lợi ích và phẩm giá của Trung Quốc” - theo bài viết.



Logo tập đoàn công nghệ ByteDance ở trên quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Bài xã luận cho rằng bốn trong số năm ghế hội đồng quản trị TikTok Global phải do người Mỹ nắm giữ cũng như việc bao gồm một "giám đốc an ninh quốc gia" do chính phủ Washington cắt cử là yêu cầu không hợp lý từ phía Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, tác giả bài viết còn lên án việc Mỹ yêu cầu TikTok phải chia sẻ một phần mã nguồn của mình cho Oracle nhằm quản lý dữ liệu người dùng, cũng như yêu cầu quản lý riêng TikTok và Douyin, một ứng dụng khác của Trung Quốc tương tự như TikTok, và sử dụng chung mã nguồn.

“Vì TikTok và Douyin có cùng một mã nguồn nên điều này có nghĩa là Mỹ có thể biết các hoạt động của Douyin” - bài xã luận viết.

“Nếu thỏa thuận này thành công, nó sẽ trở thành một tiền lệ, có nghĩa là một khi bất kỳ công ty Trung Quốc thành công nào mở rộng hoạt động kinh doanh sang Mỹ và trở nên cạnh tranh, nó sẽ bị Mỹ nhắm đến và biến công ty ấy thành của họ thông qua thủ đoạn và sự ép buộc. Cuối cùng chỉ có nước Mỹ được lợi” - tác giả viết bài xã luận nhận định.



Logo ứng dụng TikTok ở giữa quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Để thỏa thuận này có hiệu lực, các bên cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý ở cả Bắc Kinh và Washington, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21-9 cho biết ông đã đồng thuận với thương vụ mua bán này, nhưng khẳng định sẽ hủy bỏ thỏa thuận bất cứ lúc nào nếu không đáp ứng được yêu cầu về an ninh của ông.

Trước đó ByteDance tuyên bố sẽ thành lập một công ty con tại Mỹ cùng với hai đối tác là Oracle và Walmart với tên gọi là TikTok Global, nhằm xoa dịu chính quyền Tổng thống Trump, người đã lên kế hoạch cấm TikTok vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, cả hai bên đã định khung thỏa thuận khác nhau trong các tuyên bố công khai. ByteDance cho biết TikTok Global sẽ là công ty con của mình và họ sẽ sở hữu 80% cổ phần.

Oracle lại cho biết bản thân công ty của Trung Quốc sẽ không có cổ phần trong TikTok Global và quyền sở hữu sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư vào ByteDance.