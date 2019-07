Bang California cảnh giác trước đợt dư chấn siêu mạnh

Chưa hết bàng hoàng vì các trận động đất vừa qua, cư dân bang California đang tích cực thu dọn đồ đạc sơ tán vì những cảnh báo của các nhà khoa học về khả năng xảy ra trận động đất “Big One” dọc theo đứt gãy San Andreas.

Hãng tin AP nói rằng bang California chi hơn 16 triệu USD để lắp đặt hàng ngàn thiết bị cảm biến phát hiện dư chấn trên toàn bang.

Giới chức bang California cũng cho biết sẽ cung cấp các thiết bị tiện ích và huấn luyện đối phó khi bắt đầu có rung lắc.

Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), chỉ có 1% khả năng xảy ra trận động đất mạnh 7 độ richter hoặc cao hơn trong tuần này và khả năng không có trận động đất nào dưới 6 độ richter.



Du khách băng qua một vết nứt trên quốc lộ 178 do trận động đất gần TP Ridgecrest, bang California. Ảnh: AP

"Thời gian trước, cứ vài năm, thì chúng ta hứng chịu động đất 6,5 độ richter tại một khu vực nào đó ở miền Nam California. Chúng ta đã trải qua gần 20 năm yên bình mà chưa chưa thảm họa nào", nhà địa chấn học Lucy Jones của Viện Công nghệ California nói.

"Điều đó không có thể kéo dài lâu," cô Jones nói thêm. "Địa chất tiếp tục chuyển động và có thể xảy ra với tỉ lệ cao hơn. Và khi nó xảy ra gần con người, điều này vô cùng tồi tệ."

Do đó, "Cần phải chuẩn bị", Thống đốc bang California Gavin Newsom nói.

Ông Newsom cho biết người dân phải vạch ra các lối thoát hiểm khẩn cấp và chuẩn bị bộ dụng cụ, cùng thực phẩm, nước, ánh sáng và các nhu yếu phẩm khác.

"Đây là một lời cảnh báo cho những nơi khác của bang California và các bang khác của nước Mỹ”, ông Newsom nói trong cuộc họp báo ngày 6-7 về nỗ lực giúp đỡ khu vực xảy ra động đất hồi tuần trước.



Thống đốc bang California Gavin Newsom phát biểu trong cuộc họp báo sau chuyến thăm đến các khu vực bị ảnh hưởng của động đất. Ảnh: AP

Đầu năm 2019, đài phát thanh công cộng ở Nam California KPCC đã phát hành một loạt chương trình với tựa đề "The Big One: Your Survival Guide" (Thảm họa lớn: Hướng dẫn sống sót cho bạn) nhằm huấn luyện người dân California chuẩn bị khi xảy ra các trận động đất mạnh.

Ông Greg Messigian, người dân ở Los Angeles, nói rằng ông đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sau trận động đất Northridge 1994 làm 61 người thiệt mạng và thiệt hại 15 tỉ USD.

Ngày 7-7, người thầy giáo nghỉ hưu này đã chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ dự phòng, đảm bảo mọi thứ anh sẵn sàng nếu có dư chấn xảy ra.

Ông cho biết có đủ nước để kéo dài một tuần, giày và quần áo, đèn pin, pin, thức ăn, bộ sạc điện thoại cho cả gia đình.

Trên hết, ông có chuẩn bị một lớn thoát hiểm và một chiếc xe hơi trong gara, cùng một chiếc khác trên đường lái xe trong trường hợp gara bị hư hại.

Một cư dân khác như anh Steve Rios của TP Riverside cũng ý thức rõ về mối đe dọa, theo CNN.

"Tôi phải nói thật rằng điều mà người dân California luôn nhận thức đó là họ đang sống trên đứt gãy San Andreas", anh Rios nói. "Chúng tôi đang đứng ở hai bên của đường đứt gãy. Đó là một cảm giác đáng sợ."



Đứt gãy San Andreas và vị trí hai trận động đất ngày 4 và 5-7 tại bang California. Ảnh: CNN

Tại cuộc họp cộng đồng TP Ridgecrest, bang California, giới chức yêu cầu người dân cần đun sôi dự trữ nước trong vài ngày phòng trường hợp dư chấn trở lại. Người dân cũng được hướng dẫn xử lý các tình huống xảy ra khi động đất.

AP dẫn lời Thiếu tướng David Baldwin, Lực lượng Vệ Binh quốc gia Mỹ đã điều 200 binh sĩ, hỗ trợ hậu cần và máy bay tới bang California.

Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp California đã mang giường dã chiến, nước và bữa ăn và thiết lập các trung tâm làm mát trong các khu vực.

"Tất cả mọi người đều biết mối đe dọa nguy hiểm đến chừng nào nhưng người dân không thể sống trong tình trạng sợ hãi mãi. Đó là điều rủi ro mà phải chấp nhận khi sống ở miền nam California. Nhưng chúng ta phải tiếp tục sống", Thống đốc Newsom nói với CNN.