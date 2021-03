Tờ Souh China Morning Post đưa tin quân đội Trung Quốc ngày 1-3 đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài một tháng ở Biển Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường các hoạt động trinh sát và một nhóm tàu chiến của Pháp đang trên đường tới khu vực này.



Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các cuộc tập trận phối hợp tác chiến nhằm xây dựng quân đội đáp ứng các yêu cầu chiến tranh hiện đại.

Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm 26-2, quân đội Trung Quốc sẽ tập trận trong khu vực có bán kính 5 km về phía tây bán đảo Lôi Châu, từ ngày 1-3 đến ngày 31-3.

Tàu thuyền sẽ bị cấm ra vào khu vực này, thông báo cho biết.

Thông báo không nêu chi tiết cuộc tập trận.



Trung Quốc bắt đầu 1 tháng tập trận ở Biển Đông. Ảnh: REUTERS

Theo South China Morning Post, các cuộc tập trận hải quân đang diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình.

Trong tuyên bố hôm 1-3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào gây căng thẳng và tăng cường hiện diện quân sự dưới danh nghĩa tự do hàng hải”.

Ngoài cuộc tập trận kéo dài một tháng trên, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Chiến khu bắc bộ, Chiến khu nam bộ, Chiến khu đông bộ thuộc quân đội nước này những ngày gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tuy nhiên, CCTV không cho biết thời điểm cụ thể diễn ra các cuộc tập trận.

CCTV đã phát sóng đoạn video cho thấy các cuộc tập trận diễn ra trong nhiều ngày đêm, trong đó quân đội Trung Quốc diễn tập phóng tên lửa nhắm mục tiêu là các tàu và máy bay.

Đoạn video cũng cho thấy có sự tham gia của các máy bay trực thăng quân sự, đóng vai trò hỗ trợ hậu cần cho các căn cứ của Trung Quốc, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên biển.

Quân đội Trung Quốc gọi các cuộc tập trận của nước này là "kịch bản thực chiến".

Ông Zhou Chenming, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, nhận định: “Mỹ từng điều máy bay do thám hai ngày một lần và quân đội Trung Quốc hiện nay coi hoạt động của các đồng minh của Mỹ là các hoạt động thông thường”.

Theo South China Morning Post, Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan đầu não của quân đội Trung Quốc, hồi tháng 11-2020 đã đưa ra bản dự thảo Đề cương hoạt động của quân đội Trung Quốc, chỉ đạo quân đội nâng cao sức mạnh chiến đấu bằng cách áp dụng các chiến lược tác chiến chung và sử dụng vũ khí chính xác, tình báo, tàng hình và không người lái được thiết kế cho chiến tranh hiện đại trong các cuộc tập trận thường lệ.

Theo tổ chức Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược ở Biển Đông (SCSPI) thuộc ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), Mỹ đã điều các máy bay do thám thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm một máy bay do thám không người lái MQ-4C, một máy bay do thám EP-3E, một máy bay trinh sát chiến lược RC-135U đến Biển Đông vào ngày 24-2, 25-2 và 27-2. Tàu thăm dò USNS Impeccable của Mỹ ngày 26-2 đã đến khu vực này.

Trước đó, Pháp ngày 18-2 đã triển khai tàu sân bay trực thăng Tonnerre và tàu chiến Surcouf, dự kiến sẽ đi qua Biển Đông hai lần, trang Naval News hôm 18-2 đưa tin.

Theo Naval News, lộ trình của các tàu chiến Pháp dự kiến sẽ đi qua eo biển Quỳnh Châu, khu vực nằm giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam.