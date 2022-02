Lầu Năm Góc: Lính Mỹ sẽ không tham chiến

nếu Nga tấn công Ukraine Đài RT ngày 14-2 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết lính Mỹ sẽ không tham chiến tại Ukraine nếu Nga quyết định tấn công quốc gia Đông Âu này. “Tổng thống Biden đã nói rất rõ rằng binh lính Mỹ sẽ không chiến đấu tại Ukraine. Nếu chúng tôi đưa binh lính tới đó với sứ mệnh hỗ trợ di tản công dân Mỹ thì điều này sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ tính toán sai lầm và chắc chắn làm tăng khả năng quân đội Mỹ và Nga giao chiến với nhau” - ông Kirby nhấn mạnh. Trước đó, một cuộc khảo sát do tờ The Economist và Công ty phân tích YouGov phối hợp thực hiện công bố hôm 11-2 cho thấy chỉ 13% người Mỹ trưởng thành tin rằng việc triển khai quân đội để đối đầu với quân đội Nga ở Ukraine là một “ý tưởng hay”, trong khi đa số phản đối bất kỳ sự can thiệp nào. Những người được khảo sát ủng hộ thực thi các biện pháp khác như trừng phạt, hỗ trợ tài chính và gửi vũ khí.