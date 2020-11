Căng thẳng với Mỹ, "chiến dịch săn cáo' của Trung Quốc gặp khó

Tờ South China Morning Post ngày 29-11 cho biết chiến dịch Fox Hunt của Trung Quốc hiện đang đối mặt với nhiều thách thức do quan hệ giữa nước này và Mỹ đang liên tục xấu đi.

Chiến dịch Fox Hunt (tạm dịch: Chiến dịch săn cáo) của Trung Quốc là cuộc truy đuổi công dân nước này bị tình nghi tham ô bỏ trốn đến nước khác. Chiến dịch này được các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng như các quốc gia cho phép.



Tuy nhiên, căng thẳng trong quan hệ với Mỹ đã khiến Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc truy bắt những công dân nghi phạm tội trốn đến Mỹ.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: GETTY

Giáo sư Wang Jiangyu, Giám đốc Trung tâm Luật So sánh và Trung Quốc tại Đại học Thành phố ở Hong Kong, cho biết Bắc Kinh và Washington đã có một Thỏa thuận chung về Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong các vấn đề hình sự. Tuy nhiên, thỏa thuận này chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên để hoạt động.



Ông nói: "Khi quan hệ Trung-Mỹ vẫn bình thường, sự hợp tác như vậy đã được thực hiện khá hiệu quả trước năm 2018. Tuy nhiên, do quan hệ xấu đi nên hiện tại hai bên không còn thiện chí nào để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế này".



Ông Wang nhận định Trung Quốc xem Mỹ cùng với các nước khác trong liên minh an ninh "Five Eyes" gồm Canada, New Zealand, Australia và Anh, là điểm đến ưa thích của những kẻ đào tẩu cấp cao.



Fox Hunt được thành lập vào năm 2014 dưới sự quản lý của Bộ Công an Trung Quốc để truy quét các quan chức với các cáo buộc phạm tội bỏ trốn khỏi đất nước. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với bộ máy nhà nước và các quan chức đảng Cộng sản nước này.

Dù mối quan hệ vốn đang xấu đi giữa Trung Quốc với các quốc gia trong nhóm Five Eyes có thể làm suy yếu sự hợp tác thực thi pháp luật hiện tại và tương lai, nhưng nhìn chung, chiến dịch Fox Hunt đã bắt giữ hàng nghìn kẻ đào tẩu.



Nước này báo cáo đã hồi hương 2.041 nghi phạm vào năm ngoái và thu hồi được 5,4 tỉ nhân dân tệ (820 triệu USD) từ những tội phạm tham nhũng, tăng hơn 50% so với năm 2018.