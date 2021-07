Các nước giàu chìa tay với COVAX

Các nước G7 hứa đóng góp cho COVAX 850 triệu liều, so với 11 tỉ liều mà WHO nói cần thiết để chấm dứt đại dịch. Phần lớn số vaccine G7 hứa sẽ chưa có cho tới năm 2022. Thông tin khả quan là từ tháng 9, COVAX sẽ có thêm nguồn cung vaccine, khi Ấn Độ khôi phục xuất khẩu sau thời gian dành vaccine cho nhu cầu trong nước. Bên cạnh đó, Mỹ đã cam kết tài trợ 500 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech cho COVAX vào năm 2022, tăng so với con số 60 triệu liều đã hứa ban đầu. Canada đã thông báo có kế hoạch quyên góp toàn bộ các lô vaccine của AstraZeneca mình đặt trước nhưng chưa tới lịch giao (khoảng 17,7 triệu liều) cho COVAX. Một thông tin đáng lưu ý, kênh Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 16-7 cho biết đảo quốc này cũng sẽ đóng góp vaccine thông qua COVAX.