Ông Trump, Nhà Trắng lên tiếng về tin thay Bộ trưởng quốc phòng Mỹ vụ nhóm chat Signal 22/04/2025 06:57

Sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chia sẻ kế hoạch tấn công Houthis trên một nhóm chat có vợ và anh trai mình, ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có bất kỳ lo ngại nào về hành động này của ông Hegseth

Ông Trump cũng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào người cấp dưới này của ông.

“Ông ấy đang làm rất tốt và hãy hỏi lực lượng Houthis (tại Yemen) xem ông ấy thế nào” - Tổng thống Trump nói, ngầm nhắc đến các cuộc không kích quân sự của Mỹ nhắm vào lực lượng Houthis vào tháng trước.

Trước đó, tờ The New York Times hôm 20-4 dẫn lời 4 nguồn tin rằng ông Hegseth đã chia sẻ thông tin chi tiết về các cuộc tấn công vào Houthis trước khi chúng diễn ra vào ngày 15-3 trong một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Signal có vợ, anh trai và luật sư riêng của ông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Nhà Trắng hôm 21-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Về cơ bản, các chi tiết này giống hệt với kế hoạch tấn công mà ông Hegseth đã chia sẻ trong một cuộc trò chuyện khác trên Signal với các quan chức cấp cao Mỹ mà Tổng biên tập tờ The Atlantic - người nói đã bị thêm nhầm vào nhóm này - công bố hồi tháng trước.

Cũng trong ngày 21-4, ông Hegseth nói bài viết trên The New York Times là một trong nhiều bài viết mang tính chỉ trích do những cựu nhân viên bất mãn đưa ra. Ông Hegseth cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump và họ hoàn toàn nhất trí về nhận định này.

Ông Trump và ông Hegseth đã nói chuyện qua điện thoại vào tối 20-4, vài giờ sau khi bài báo của The New York Times được đăng tải, theo một nguồn tin.

Nguồn tin này cho biết Tổng thống Trump nói với ông Hegseth rằng những người bất mãn làm rò rỉ thông tin phải chịu trách nhiệm, đồng thời khẳng định ông ủng hộ ông Hegseth.

Trong ngày 21-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bác bỏ thông tin cho rằng Nhà Trắng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, theo đài CNN.

Bà Leavitt khẳng định thông tin mà đài NPR đưa ra, rằng Nhà Trắng đang muốn thay lãnh đạo Lầu Năm Góc là tin giả. Bà cũng nhắc lại lời ông Trump sáng 21-4 rằng tổng thống nhiệt liệt ủng hộ Bộ trưởng Hegseth.

Trước đó, NPR đưa tin Nhà Trắng đang tìm kiếm ứng viên thay thế ông Hegseth sau vụ lộ thông tin trên Signal.