Cháu gái ông Trump nói gì khi chú mình không nhận thua?

Mary Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết chú của bà đang “cố tình” từ chối nhận thua cuộc bầu cử và cung cấp một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

“Ông ấy sẽ kéo dài chuyện này lâu đến khi nào ông ấy còn được phép. Ông ấy đang lôi kéo những người theo dõi mình vào các hành vi bạo lực. Ông ấy đang cố tình cản trở chính quyền sắp tới” – bà Mary Trump, 55 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 15-11 trong chương trình tọa đàm Rosemary Barton Live của đài CBC (Canada).

Ông Biden, phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Barack Obama, được truyền thông đưa tin đã đánh bại ông Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3-11 vừa qua.



Bà Mary Trump - cháu gái của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CBC

Trước đó trong ngày 15-11, ông Trump đã đính chính điều mà truyền thông cho là lần đầu tiên công nhận đối thủ của ông đã thắng, nói rằng ông “không thừa nhận điều gì” và lặp lại những tuyên bố thiếu căn cứ về vấn đề gian lận bầu cử.

Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau trong một loạt bài đăng trên trang Twitter cá nhân.

“Ông ấy (Biden) đã thắng vì cuộc bầu cử đã bị gian lận” - ông Trump viết vào sáng 15-11, không nhắc đến tên đối thủ bên đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, ông viết: “Ông ấy chỉ thắng trong mắt truyền thông tin tức giả mạo. Tôi không thừa nhận điều gì! Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Đây là một cuộc bầu cử bị gian lận!”.

Về phần mình, bà Mary Trump đã thể hiện sự vui mừng và cảm ơn những người đã không bầu chú của mình tái đắc cử vào ngày 7-11, sau khi truyền thông xướng tên ông Biden là người chiến thắng.

Theo đài CNN, bà Mary Trump hôm đó đã đăng trên trang Twitter cá nhân bức ảnh đội chiếc mũ có dòng chữ Biden - Harris và nâng ly rượu trên tay kèm theo dòng trạng thái “Gửi nước Mỹ, cảm ơn các bạn”. Sau đó, cháu gái ông Trump tiếp tục viết: “Ngủ ngon nhé mọi người. Cuối cùng chúng ta đã làm được. Rất khâm phục”.

Bà Mary Trump ít xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những ồn ào liên quan đến tình trạng bất hòa trong gia đình Trump. Cô từng xuất bản cuốn sách có tựa đề Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (tạm dịch: Quá nhiều và Không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) hồi tháng 7, kể về người chú Donald Trump.

Vào tháng 9, bà đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ cùng các anh chị em của ông tội gian lận nhằm tước quyền thừa kế tài sản của bà trong gia đình. Sau khi Tổng thống Trump được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 hồi tháng 10, bà cũng lên tiếng tiết lộ rằng gia đình Trump luôn coi bệnh tật là “biểu hiện của sự yếu đuối không thể tha thứ” và đó là lý do ông xử lý dịch COVID-19 ở Mỹ không mấy thành công.