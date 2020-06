Chính phủ nước ngoài đầu tiên lên tiếng về sách của ông Bolton

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung Eui-yong, giám đốc an ninh quốc gia tại Cheong Wa Dae (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 22-6 nói rằng thông tin mà ông Bolton đưa ra trong cuốn hồi ký gây tranh cãi đã bị xuyên tạc.

“Một phần đáng kể của nó bị bóp méo”, ông Chung nói về cuốn hồi ký của ông Bolton, có tựa đề The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch: Căn phòng nơi sự việc diễn ra: Một hồi ký về Nhà Trắng).

Ông Chung cho rằng những thông tin mà cựu cố vấn Mỹ Bolton cung cấp trong cuốn sách dự kiến phát hành vào ngày 23-6 chỉ dựa trên “quan điểm riêng”, không phải là “sự thật chính xác”.



Ông Chung Eui-yong (trái) trong một cuộc gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Quan chức Hàn Quốc nói cuốn sách là một sự vi phạm nguyên tắc ngoại giao, có thể gây tổn hại rất nghiêm trong cho tính chất thành thật của các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông nói thêm một hành động “không phù hợp” như vậy cũng có thể làm suy yếu các nỗ lực của các đồng minh nhằm thúc đẩy các chiến lược chung và củng cố lợi ích an ninh.

Ông bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp thích hợp để ngăn chặn “một trường hợp nguy hiểm như vậy” tái diễn.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã chuyển quan điểm của ông Chung đến Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vào ngày 21-6.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, ông Yoon Do-han, thư ký cao cấp về truyền thông công cộng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nói rằng việc cung cấp thông tin bị xuyên tạc và dựa trên thành kiến là không phù hợp với những cuộc tham vấn “mang tính xây dựng” của các nhà lãnh đạo đồng minh vế vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.

Các phát biểu của ông Chung được xem là phản ứng chính thức đầu tiên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đối với một loạt thông tin về cuốn hồi ký sắp tới của ông Bolton.