Chức Bộ trưởng Quốc phòng thời ông Biden sẽ thật khác biệt

Ngày 7-11 (giờ Việt Nam), truyền thông đưa tin ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chính thức đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump - ứng viên đảng Cộng hòa - để trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.

Cũng như những người tiền nhiệm, trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden trước tiên phải chọn ra nội các - những người sẽ cùng ông điều hành đất nước.



Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

Trong quá trình tranh cử, ông Biden đã cam kết với các cử tri rằng ông sẽ xây một chính phủ đa dạng. Chính vì thế, nhiều khả năng ông sẽ chọn những quan chức là phụ nữ và người da màu để đảm nhận các chức vụ hàng đầu trong nội các.

Một trong những vị trí có thể ảnh hưởng lớn đến không chỉ nước Mỹ mà còn tác động lên nhiều khu vực trên thế giới và nhận được sự quan tâm sâu rộng là Bộ trưởng Quốc phòng.



Tờ Los Angeles Times đã đưa ra dự đoán về các ứng viên tiềm năng có thể được ông Biden tin tưởng giao trọng trách quan trọng này.



Michele Flournoy



Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào bà Michele Flournoy, 59 tuổi, người từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách và là cố vấn cấp cao cho hai Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Leon Panetta dưới thời Cựu Tổng thống Barack Obama, theo Los Angeles Times.



Bà Michele Flournoy. Ảnh: DOD



Trước khi sáng lập Trung tâm New American Security (tổ chức chuyên phân tích các vấn đề an ninh quốc gia), bà đã có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (tổ chức nghiên cứu chính sách và phân tích chiến lược về các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington D.C).

Bà từng được kỳ vọng sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của bà Hillary Clinton nếu bà Clinton chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.



"Bà Michele Flournoy là một lựa chọn vững chắc cho chức Bộ trưởng Quốc phòng vì bà ấy là một lãnh đạo giỏi và có kiến thức sâu rộng trên nhiều vấn đề" - bà Kori Schake, cựu quan chức an ninh quốc gia làm việc trong chính quyền Cựu Tổng thống George W. Bush cho biết.



Tammy Duckworth



Một nhân vật tiềm năng khác mà ông Biden có thể chọn để trao quyền kiểm soát quân đội đó là bà Tammy Duckworth, theo Los Angeles Times.



Bà Duckworth, 52 tuổi, là một cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq, và cũng là người từng nằm trong danh sách chọn liên danh tranh cử của ông Biden cho cuộc bầu cử năm nay.





Bà Tammy Duckworth. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, trong lúc chiến đấu, một tên lửa đã đâm thẳng vào chiếc trực thăng của bà khiến bà bị thương nặng và mất cả hai chân. Sau sự cố, bà đã nhận Huân chương Trái tim Tím (huân chương quân sự lâu đời nhất nước Mỹ dành cho các hành động đáng khen ngợi trong quân ngũ, được trao cho những lính Mỹ đã bị giết hoặc bị thương trong khi chiến đấu, theo trang Nghiencuuquocte).



Ngoài ra, bà cũng từng đảm nhận chức giám đốc Cơ quan Cựu chiến binh bang Illinois và là trợ lý Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Mỹ dưới thời ông Obama.



Jack Reed



Ông Jack Reed, 71 tuổi - một đại úy quân đội đã nghỉ hưu và cựu thượng nghị sĩ bang Illinois cũng được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vị trí chủ nhân Lầu Năm Góc.



Ông Jack Reed. Ảnh: AP

Theo trang Politico, ông Reed từng nằm trong danh sách rút gọn của đảng Dân chủ cho chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiều năm.

Ngày 9-11, ông Reed đắc cử nhiệm kỳ thứ năm của mình tại Thượng viện, nơi ông đang là đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang.



Khi được phóng viên đài NBC News hỏi về khả năng ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông nói: "Tôi đã rất may mắn và vinh dự khi được bầu lại vào Thượng viện Mỹ để phục vụ nhiệm kỳ sáu năm. Đó là những gì tôi dự định làm".

"Tôi nghĩ rằng hiện tại không thiếu những người đủ năng lực để đảm trách chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng" - ông nói thêm.

Dù vậy, ông cho biết ông hy vọng có thể đóng góp ý kiến liên quan các vấn đề quân sự với tổng thống đắc cử.



"Tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã phục vụ Tổng thống đắc cử Biden trong rất nhiều năm. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đã đến các vùng chiến sự cùng nhau" - ông Reed chia sẻ.