Năm mới 2022 đã đến.



Người dân các nước tạm biệt năm 2021 nhiều đau buồn và khó khăn và đón Năm mới 2022 đầy hy vọng bằng những màn pháo hoa sáng trời, rực rỡ.

Cùng xem một số hình ảnh đẹp trong đêm giao thừa:



Màn trình diễn ánh sáng từ Skytower và cầu cảng trong lễ đón giao thừa ở Auckland (New Zealand). Màn trình diễn ánh sáng có tên "Auckland Is Calling" thay thế pháo hoa bình thường do các hạn chế phòng Covid-19 nhưng biểu thị sự chào đón du khách đến với New Zealand. Ảnh: GETTY IMAGES



Pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng Sydney (Úc) trong đêm giao thừa 31-12. Ảnh: GETTY IMAGES



Người dân ngắm pháo hoa mừng Năm mới 2022 trong đêm giao thừa 31-12 trên bờ sông Yarra ở TP Melbourne. Ảnh: TIME OF INDIA



Pháo hoa rực rỡ bên trên Nhà hát Sydney và cầu cảng Sydney trong đêm giao thừa 31-12. Ảnh: TIME OF INDIA



Pháo hoa thắp sáng bầu trời Cảng Sydney khi đồng hồ điểm sang ngày đầu tiên của Năm mới 1-1-2022 tại Sydney (Úc). Ảnh: CNN