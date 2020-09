Một bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy lực lượng quân đội và phương tiện quân sự Triều Tiên đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn, bất chấp lệnh hạn chế do dịch COVID-19 của chính quyền nước này đưa ra trước đó, hãng Reuters ngày 2-9 đưa tin.

Theo phân tích hình ảnh từ vệ tinh thương mại của các chuyên gia thuộc dự án chuyên khảo về Triều Tiên 38 North (Mỹ), binh lính và phương tiện quân sự của Triều Tiên hiện đang tập trung tại khu huấn luyện diễu binh Mirim ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Báo cáo của 38 North cho biết đây là những hình ảnh đầu tiên cho thấy sự chuẩn bị của Triều Tiên cho cuộc duyệt binh vào ngày 10-10 tới, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên - hiện là đảng lãnh đạo tại nước này.

Theo 38 North, ngày 10-10 là một ngày lễ lớn của Triều Tiên. Tuy nhiên, có vẻ công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đã bị chậm trễ so với những năm trước. Lý do có thể là vì các lệnh hạn chế phòng chống COVID-19 hoặc do thời tiết khắc nghiệt.



Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Trong vài tháng qua, dường như Triều Tiên đã xây dựng khoảng 100 nhà để xe tại khu vực Mirim. Điều này đã cản trở việc quan sát và xác định những phương tiện nào sẽ tham gia diễu binh.

Báo cáo cũng thông tin rằng theo ảnh chụp thì có rất nhiều vết lốp xe ở khu vực bê tông mới đổ. Điều này cho thấy cường độ huấn luyện diễu binh vô cùng dày đặc.

Quân đội Triều Tiên thường sử dụng khu vực Mirim để luyện tập diễu binh. Các cuộc diễu binh chính thức thường được tổ chức ở Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và giới chức nước này.

Thông qua những cuộc duyệt binh, Triều Tiên muốn phô bày kho vũ khí tên lửa đạn đạo ngày càng lớn của mình.

Trước đó, Triều Tiên cho biết nước này không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng đã áp đặt lệnh đóng cửa biên giới và thực thi giãn cách xã hội nghiêm ngặt để ngăn chặn khả năng lây lan của dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.