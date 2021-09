Nâng cấp chuỗi cung ứng công nghệ nội khối Một vấn đề khác dự kiến sẽ được đề cập trong tuyên bố chung thượng đỉnh QUAD lần này là đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng công nghệ, tránh rò rỉ thông tin công nghệ nhạy cảm giữa các thành viên. Tờ The Nikkei cho biết bốn quốc gia sẽ đạt đồng thuận trên vấn đề “chuỗi cung ứng khỏe mạnh, đa dạng và an toàn cho tất cả sản phẩm phần cứng, phần mềm và dịch vụ” là nhân tố quan trọng đối với lợi ích chung của nhóm. Bốn lãnh đạo cũng sẽ đưa ra những quy tắc chung về phát triển công nghệ theo phương châm “công nghệ cần được thiết kế, phát triển, quản lý và sử dụng tuân theo các giá trị chung về dân chủ và tôn trọng quyền con người”. Chiếu theo các nội dung này, có thể thấy nhóm QUAD ngoài mối quan tâm an ninh còn đang muốn ngăn chặn khả năng TQ gia tăng ảnh hưởng thông qua các biện pháp cạnh tranh không công bằng mà tuyên bố chung đã xác định rõ là sự ép buộc chuyển giao và đánh cắp công nghệ. Đặc biệt, nhóm QUAD còn muốn ra mắt “một sáng kiến chung để xác định rõ năng lực cũng như các điểm yếu trên chuỗi cung ứng công nghệ, củng cố an ninh chuỗi cung ứng chip bán dẫn và những linh kiện quan trọng”. Điều này đặc biệt quan trọng bởi các công ty Mỹ và Nhật hiện chiếm chưa đến 30% tổng năng lực sản xuất chip của toàn thế giới. Dù có ngành công nghệ thông tin rất phát triển nhưng Úc và Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều vào chip TQ để đảm bảo nguồn cung, nhất là Ấn Độ. Trong khi đó, các nhà sản xuất chip TQ đang ráo riết đẩy mạnh đầu tư để khắc phục thực trạng phải nhập khẩu hơn nửa lượng chip cần tiêu thụ trong nước. Giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã nhiều lần tuyên bố việc phải phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài đối với các công nghệ nhạy cảm như chip bán dẫn là rủi ro an ninh cực kỳ nghiêm trọng.