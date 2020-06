Đài Loan mở văn phòng đặc biệt hỗ trợ người Hong Kong

Theo hãng tin AFP, chính quyền Đài Loan ngày 18-6 cho biết một văn phòng đặc biệt sẽ được mở vào đầu tháng tới để xử lý những trường hợp cư dân Hong Kong muốn rời đặc khu hành chính này của Trung Quốc.

Thông báo trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng trước tuyên bố sẽ có các biện pháp giúp đỡ người dân Hong Kong muốn rời đi trước viễn cảnh Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới dành cho lãnh thổ bán tự trị này. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố này của bà Thái.



Các cuộc biểu tình ở Hong Kong thu hút nhiều sự quan tâm ở Đài Loan. Ảnh: AL JAZEERA/AP

Ông Trần Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề đại lục – cơ quan lập chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Đài Loan, cho biết chính quyền bà Thái sẽ đài thọ “những chi phí cần thiết” cho những người muốn đến Đài Loan do lo ngại về “tự do và an toàn”.

“Trước đây, về cơ bản các tổ chức phi chính phủ đảm nhận việc đó nhưng bây giờ nhà chức trách sẽ tài trợ chi phí” - ông Trần nói.

Văn phòng đặc biệt tại Đài Bắc sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1-7 và một trong những nhiệm vụ của họ sẽ là xử lý hồ sơ của những người Hồng Kông muốn di cư đến Đài Loan vì “những lý do chính trị”.

Theo ông Trần, chính quyền bà Thái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong những trường hợp như vậy. Các khoản hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp cho những người đến đảo này một cách hợp pháp và có hồ sơ được giải quyết thành công, ông nói thêm.

Văn phòng mới cũng sẽ xử lý yêu cầu của những người Hong Kong muốn học tập, làm việc hoặc đầu tư vào Đài Loan, quan chức trên cho biết.

Hiện chưa thể dự báo bao nhiêu người Hong Kong sẽ di cư sang Đài Loan, nhưng giới chức tại Đài Bắc cho rằng con số này có thể không lên tới hàng ngàn người.

Khoảng 200 cư dân Hong Kong đã đến Đài Loan kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính quyền xảy ra tại Hong Kong hồi năm ngoái, và khoảng 10% đã được cấp thị thực, Reuters dẫn lời ông Shih Yi-hsiang, một thành viên Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, tuần qua cho biết.

Reuters dẫn một nguồn tin khác cho biết hòn đảo này hiện lo ngại việc thiếu kinh nghiệm xử lý người tị nạn củng như khả năng có gián điệp Trung Quốc xen lẫn vào dòng người đến từ Hong Kong. Vì thế, chính quyền bà Thái đang gấp rút huy động các chuyên gia có kinh nghiệm đảm trách công việc này.

Hiện chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng gì với tuyên bố của Đài Loan về việc thành lập văn phòng đặc biệt hỗ trợ người Hong Kong.