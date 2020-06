Đến lượt cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng ra sách tố ông Bolton

Bà Sanders, một cộng tác viên của đài Fox News, hôm 22-6 đã chia sẻ cho trang tin Axios đoạn liên quan đến ông Bolton trong cuốn sách do bà chấp bút có tựa đề Speaking for Myself (tạm dịch: Nói cho chính mình). Cuốn sách dự kiến sẽ lên kệ trong năm nay.

Trong đoạn trích, bà Sanders mô tả ông Bolton là “trường hợp kinh điển của một quan chức cấp cao Nhà Trắng say sưa với quyền lực, người đã quên rằng không chọn ông cho bất cứ điều gì”.

Bà viết rằng ông thường “hành động như thể ông là tổng thống, thúc đẩy một chương trình nghị sự trái ngược với Tổng thống Trump”, theo Axios.



Cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ảnh: NEW YORK POST

Ông Bolton hiện đang gây chú ý với cuốn hồi ký kể lại thời gian ông làm việc trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Cuốn sách này dự kiến được phát hành trong ngày 23-6 (giờ Mỹ).

Cuốn hồi ký của ông Bolton, có tựa đề The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch: Căn phòng nơi sự việc diễn ra: Một hồi ký về Nhà Trắng), đã đưa ra nhiều thông tin chỉ trích Tổng thống Trump. Tuy nhiên, theo bà Sanders, bản thân ông Bolton không được ưa chuộng ở Nhà Trắng, Axios đưa tin.

Trong một vụ việc, bà Sanders đã mô tả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump tới Anh vào năm 2019, trong đó những căng thẳng lâu nay bùng nổ. Theo Axios, bà viết ông Bolton đã từ chối lên chiếc xe buýt của nhân viên và khăng khăng đi trước bằng ô tô riêng trong chuyến thăm tới tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô London là Winfield House.

“Ông Bolton rõ ràng cảm thấy quá quan trọng không thể đi cùng những người còn lại trong chúng tôi. Khi chúng tôi sẵn sàng khởi hành đến Winfield House, chúng tôi đã lên một chiếc xe buýt nhỏ màu đen” - Axios trích lời bà Sanders viết.

“Chúng tôi đã chờ đợi và dõi theo khi ông Bolton tăng tốc và để chúng tôi hứng bụi. Cuộc trao đổi trên xe buýt đã nhanh chóng chuyển sang việc Bolton kiêu ngạo và ích kỷ như thế nào, không chỉ trong thời điểm này mà rất thường xuyên” - đoạn trích viết tiếp.

Bà Sanders viết rằng người đáng lẽ phải có ô tô riêng là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, theo Axios. Tuy nhiên, “ông ấy là một người có kỹ năng làm việc nhóm rất tốt và dường như không ngại đi cùng chúng tôi” – bà viết.

Bà Sanders cũng tiết lộ rằng khi đến Winfield House, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã nói thẳng với ông Bolton rằng việc quan chức này coi thường các đồng sự là “không thể chấp nhận được”.

Ông Mulvaney còn chỉ trích thậm tệ việc ông Bolton "tự cho mình là đúng, tự coi mình là trung tâm", đài Fox News dẫn đoạn trích cuốn sách mà bà Sanders cũng đã đưa lên trang Twitter cá nhân hôm 22-6.

Hiện cựu cố vấn Bolton chưa có phản ứng gì với những tiết lộ về bản thân ông do bà Sanders đưa ra trong cuốn sách sẽ được xuất bản.

Bà Sanders đã chia sẻ đoạn trích từ cuốn sách của mình trong bối cảnh một cuộc chiến pháp lý giữa Nhà Trắng và ông Bolton liên quan đến việc phát hành cuốn hồi ký gây tranh cãi.

Một thẩm phán liên bang cuối tuần qua nói rằng đã quá trễ để ngăn chặn cuốn sách của ông Bolton theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump, theo báo The Washington Post.

Trong một tuyên bố, thẩm phán Royce Lamberth nói rằng dù hành động đơn phương của ông Bolton gây ra nhiều lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, chính phủ Mỹ “đã không chứng minh được rằng yêu cầu trên là một giải pháp thích hợp”.