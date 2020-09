Một nghiên cứu mới của trường Đại học kinh tế (HSE) của Moscow, Nga cho thấy 45,6% người Nga không muốn tiêm vaccine chống COVID-19, bất kể là loại vaccine này do ai sản xuất, đài RT đưa tin.

Nghiên cứu tiết lộ rằng chỉ 13,2% những người được hỏi muốn tiêm phòng càng sớm càng tốt, và 4,6% trong số những người đó muốn đợi một vài tháng. Trong số những người từ chối tiêm chủng, gần một phần tư (24,6%) vẫn có ý định theo dõi kết quả của việc tiêm chủng hàng loạt, với một phần tư khác (25%) nói rằng họ hoàn toàn phản đối tất cả các loại vaccine.



Gần 1/2 dân số Nga không muốn tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: SPUTNIK/RT



Một phần nguyên nhân khiến người Nga thiếu nhiệt tình với vaccine có thể do họ tin rằng bệnh COVID-19 không quá nguy hiểm. 43,4% số người được hỏi tin rằng sự nguy hiểm của dịch bệnh là do “các bên quan tâm” đã phóng đại hoặc bịa ra. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 5, trong đó phát hiện ra rằng chỉ một phần ba (32,8%) dân số cả nước nghi ngờ về loại virus này.



Phát biểu với nhật báo Nga RBK, Giám đốc điều hành cụm y tế quốc tế Moscow (MIMC) Yaroslav Ashikhin giải thích rằng người Nga hiện coi COVID-19 là “một mối đe dọa ít nguy hiểm hơn”.



“Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng cho mọi người tại sao không có sự bùng nổ dịch bệnh COVID-19 sau khi mở cửa biên giới. Các phòng khám cũng không quá đông, khiến người dân càng ngày càng hoài nghi" - ông Ashikhin nói.



Hôm 11-9, ông Sergey Glagolev, cố vấn của Bộ trưởng y tế Nga gợi ý rằng những người đi di lịch ra các nước khác được yêu cầu tiêm vaccine trước chuyến đi.

Vaccine nội địa Sputnik V hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba.