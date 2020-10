Tờ South China Morning Post ngày 26-10 đưa tin gần 100 tàu dân sự Trung Quốc, bao gồm các tàu nạo vét cát, hôm 25-10 đã tập trung tại vùng biển quanh quần đảo Mã Tổ (Matsu) của Đài Loan.

Theo lực lượng tuần duyên Đài Loan, nhiều tàu Trung Quốc vào đêm 25-10 đã xuất hiện ở vùng biển Nam Can (Nangan) thuộc quần đảo Mã Tổ. Nam Can là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Mã Tổ, do Đài Loan kiểm soát, chỉ cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc khoảng 18 km.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Tuần tra biển Đài Loan cho biết lực lượng đã điều hai tàu tuần tra tới vùng biển Nam Can và xua đuổi năm tàu của Trung Quốc, bao gồm bốn tàu chở cát và một tàu nạo vét cát, ra khỏi vùng biển. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cũng đã liên hệ với chính quyền đại lục để trao đổi về vụ việc.

Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng hầu hết các tàu Trung Quốc đều bao vây ngoài biên giới của vùng biển, vì vậy lực lượng tuần duyên không thể thực hiện biện pháp trấn áp hoặc bắt giữ họ.



Gần 100 tàu Trung Quốc bao vây quanh quần đảo Mã Tổ hôm 25-10. Ảnh: SCMP

Trong năm nay, Trung Quốc đã đưa nhiều tàu đi vào vùng biển Đài Loan để hút cát từ các khu vực gần quần đảo Mã Tổ.

Tính đến tháng 9, ít nhất sáu tàu nạo vét cát Trung Quốc đã bị Đài Loan bắt giữ và lực lượng tuần duyên đã phạt những chủ tàu này.

Lực lượng tuần duyên Đài Loan cũng cử các tàu tuần tra để ngăn chặn các tàu Trung Quốc khai thác cát trái phép ở vùng biển gần quần đảo Bành Hồ do Đài Loan kiểm soát.

Theo South China Morning Post, giới quan sát nhận định động thái trên của Bắc Kinh là một phần trong chiến thuật “vùng xám” – dưới ngưỡng có thể xảy ra một cuôc xung đột vũ trang - của quân đội Trung Quốc nhằm đe dọa và làm cạn kiệt khả năng phòng thủ của hòn đảo này.

“Bằng cách âm thầm khuyến khích hoặc cố tình làm ngơ cho các tàu hút cát và tàu đánh cá xâm nhập vùng biển Đài Loan, Trung Quốc có thể thăm dò phản ứng của các lực lượng Đài Loan, cũng như có thể khiến các lực lượng này mệt mỏi do phải liên tục điều các tàu tuần tra” – ông Wang Kung-yi, người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Đài Loan, cho biết.

Ông Wang cũng so sánh động thái trên với chiến thuật gần đây của Trung Quốc khi liên tục đưa máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, cũng như băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

Ông Wang cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành chiến thuật này thường xuyên hơn trong tương lai, khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực đe dọa hòn đảo.