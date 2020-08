Ngày 30-8, chính quyền Hong Kong đã tăng cường tuần tra trên biển để truy bắt các nghi phạm tìm cách trốn khỏi đặc khu để đến Đài Loan và yêu cầu Đài Bắc trao trả các nghi phạm mà vùng lãnh thổ này bắt hồi tháng trước, tờ South China Morning Post đưa tin.



Thông tin Đài Bắc đang giam giữ các nghi phạm Hong Kong được tiết lộ sau khi các quan chức đại lục ngày 26-8 bắt giữ 12 nhà hoạt động khác ở đặc khu này khi họ đang trên đường đến Đài Loan.



Tàu hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Hôm 29-8, nguồn tin từ chính quyền Hong Kong đã xác nhận việc tăng cường tuần tra. Đồng thời, nguồn tin này nói việc thắt chặt quản lý sẽ ngăn chặn những nghi phạm địa phương trốn khỏi thành phố, bằng cách cho những người có ý định trốn thoát thấy "cái giá mà họ phải trả là rất lớn".



Tờ China Times của Đài Loan hôm 28-8 đưa tin năm nhà hoạt động Hong Kong đã bị cảnh sát biển Đài Loan chặn lại vào cuối tháng 7 sau khi thuyền của họ hết nhiên liệu và trôi dạt về phía quần đảo Đông Sa (phía đông bắc Biển Đông, nằm ở khu vực TP Cao Hùng của Đài Loan).



Trong năm người này có một thanh niên 24 tuổi - người truy nã ở Hong Kong vì có hành vi bạo loạn, hành hung một sĩ quan cảnh sát và tàng trữ vũ khí. Ngoài ra, trên tàu còn có anh Man Ka-kin (21 tuổi) - người bị cáo cuộc bạo loạn liên quan đến vụ tấn công Hội đồng Lập pháp hồi 7-2019, theo tờ China Times.



Bình luận về vấn đề này, Cục An ninh Hong Kong nói các cơ quan pháp lý nên hợp tác để chống lại tội phạm xuyên biên giới. Bên cạnh đó, các nước phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong việc ngăn chặn những kẻ đào tẩu trốn tránh công lý bằng cách trốn khỏi khu vực mà họ bị cáo buộc phạm tội.



“Chúng tôi kêu gọi các khu vực khác nên có quan điểm rõ ràng và không chứa chấp bất kỳ tội phạm nào có liên quan đến tội ác ở Hong Kong, đồng thời trao trả những người này về Hong Kong. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và xử lý họ theo quy định của pháp luật" - văn phòng này cho biết.



Theo tờ China Times, ông Chiu Chui-cheng - Phó Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận thông tin, vì điều này có thể khiến chính quyền Đài Loan rơi vào tình thế khó xử.





Ông Chiu Chui-cheng - phó chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan. Ảnh: CNA

Việc cho phép năm người ở lại hòn đảo có thể vi phạm luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt lên Hong Kong. Còn nếu dẫn độ họ, Đài Loan sẽ đi ngược lại lập trường chính trị của chính quyền địa phương do đảng Tiến bộ Dân chủ ủng hộ độc lập lãnh đạo.



Luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong có hiệu lực từ ngày 30-6. Theo đó, luật này cấm tất cả các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với lực lượng nước ngoài đã có tác động trên phạm vi rộng lớn bao gồm các hành vi vi phạm bên ngoài đặc khu.



Tuy nhiên, học giả pháp lý Hong Kong Eric Cheung Tat-ming nói ông tin rằng bất kỳ sự "đồng ý miễn cưỡng" nào từ phía Đài Bắc thực chất đều là "cân nhắc chính trị" chứ không phải là một "vấn đề pháp lý".



Ông nói thêm rằng việc trả những người nhập cư bất hợp pháp về quốc gia cư trú của họ không yêu cầu bất kỳ thỏa thuận dẫn độ nào giữa hai bên. Chính vì thế, cả Trung Quốc và Đài Loan đều có thể đưa người Hong Kong trở lại đặc khu thông qua một thỏa thuận hành chính.



Ước tính có khoảng 200 người biểu tình Hong Kong đã chạy sang Đài Loan, chủ yếu bằng visa du lịch được gia hạn.