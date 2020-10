Ngày 25-10, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel Yossi Cohen cho biết rất có thể Israel và Saudi Arabia sẽ thông báo bình thường hóa quan hệ sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc, kênh N12 đưa tin.





Ông Yossi Cohen. Ảnh: WORLD JEWISH CONGRESS

Theo ông Cohen, lý do thông báo bình thường hóa sau ngày bầu cử là vì Saudi Arabia muốn đây sẽ là "món quà" mà của mình dành cho tân tổng thống.



"Dường như họ đang chờ đợi cuộc bầu cử Mỹ, để tặng một 'món quà' cho tổng thống đắc cử - ông giải thích.



Ông Cohen cho biết, thỏa thuận bình thường hóa cũng sẽ có liên quan thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và Saudi Arabia - vốn là yếu tố từng cản trở động thái này.



Việc bình thường hóa quan hệ là điều mà nhiều cả người dân Israel và Saudi Arabia đều mong đợi. Theo một cuộc thăm dò gần đây của trang Zogby Research Services, gần 80% người Saudi ủng hộ việc hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong vòng 5 năm tới.



Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác do Viện Chính sách Đối ngoại Khu vực của Israel công bố, Israel coi Saudi Arabia là quốc gia tiếp theo mà hầu hết người Israel muốn thiết lập quan hệ.



Ngoài ra, N12 cũng dẫn nguồn tin của Israel cho biết các cuộc đàm phán bình thường hóa do Mỹ làm trung gian giữa nhà nước Do Thái và Oman gần đạt được một bước đột phá.



Trên thực tế, những nguồn tin này cho rằng Oman nhiều khả năng là quốc gia tiếp theo sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, dù một số người tin rằng Muscat sẽ có cách tiếp cận thận trọng hơn và không ký kết bất cứ điều gì cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.



Nếu thỏa thuận bình thường hóa với Israel được ký kết, Saudi Arabia sẽ là quốc gia thứ tư trong thế giới Ả Rập thiết lập ngoại giao với Israel, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Sudan.