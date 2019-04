Lần đầu ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh

Đài CNN đưa tin, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tại Anh sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-6 theo lời mời của Nữ hoàng Anh. Chuyến đi trước của ông tới Anh hồi tháng 7 năm ngoái đã được cho là một chuyến thăm làm việc, không phải là chuyến thăm cấp nhà nước.





Tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến Nữ hoàng Anh trong chuyến thăm năm 2018. Ảnh: CNN

Chuyến thăm năm ngoái diễn ra vào thời điểm nhạy cảm cho Thủ tướng Anh Theresa May. Ông Trump đã gặp bà May và uống trà với Nữ hoàng Anh tại Lâu đài Windsor.

Nhưng sau đó ông Trump đã chỉ trích thỏa thuận Brexit của bà May trên tờ báo lá cải The Sun và ca ngợi ông Vladimir Johnson, người vừa mới từ chức của Bộ trưởng Ngoại giao Anh là một "người rất tài năng".

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump nói bà May đã "không lắng nghe" quan điểm của ông về cách đàm phán về Brexit. Đó là một điều bất thường khi một nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm nước khác nhưng lại chỉ trích nhà lãnh đạo chủ nhà.

Đáp lại các phiền toái do sự cố trên gây ra, ông Trump cáo buộc tờ The Sun tung "tin giả" và đưa ra lời xin lỗi bà May.

Trước những chuyến thăm của ông Trump đến nước Anh, Thị trưởng London Sadiq Khan đã thẳng thắn bày tỏ sự không chào đón của ông đối với ông Trump.







Biểu tình diễn ra trên khắp nước Anh phản đối chuyến thăm của ông Trump vào năm 2018. Ảnh: CNN

Sau khi bị trì hoãn nhiều lần, chuyến thăm bốn ngày của ông Trump tới Anh năm ngoái cuối cùng đã vấp phải những cuộc biểu tình lớn ở London và khắp cả nước.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của ông Trump cũng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm tương tự liên quan đến Brexit. Thỏa thuận rút khỏi EU đã bị bác bỏ ba lần tại Hạ viện trong bầu không khí bế tắc.

Tiến trình Brexit hiện đã được gia hạn thêm sáu tháng so với thời hạn ngày 29-3 ban đầu. Nếu Anh không thể thông qua thỏa thuận Brexit hoặc một kế hoạch thay thế trước ngày 31-10, Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận nào.