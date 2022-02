Đài RT ngày 14-2 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết lính Mỹ sẽ không tham chiến tại Ukraine nếu Nga quyết định tấn công quốc gia Đông Âu này.



Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: AP



Đó là phản hồi của ông Kirby với kênh truyền hình MSNBC về tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng lính Mỹ sẽ được không bay đến Kiev để sơ tán công dân Mỹ ở Ukraine.

“Tổng thống Biden đã làm rất rõ rằng binh lính Mỹ sẽ không chiến đấu tại Ukraine” - ông Kirby nhấn mạnh.

“[Nếu] chúng tôi đưa binh lính tới đó với sứ mệnh hỗ trợ di tản công dân Mỹ, bạn hoàn toàn nâng cao các nguy cơ tính toán sai lầm và chắc chắn làm tăng khả năng quân đội Mỹ và Nga giao chiến với nhau” - ông nhận định.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nếu điều trên xảy ra thì sẽ khiến cho tình hình bắt đầu “tiến tới một cấp độ mới”.

Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ ở Ukraine vẫn có khả năng rời khỏi quốc gia này và thúc giục tất cả họ nên làm như thế.

Trước đó, ngày 12-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã kêu gọi tất cả công dân Mỹ “rời khỏi Ukraine ngay lập tức”.

“Chúng tôi muốn làm rõ về điểm này: Tất cả công dân Mỹ ở Ukraine nên rời đi sớm nhất có thể, trong bất cứ trường hợp nào và trong 24 đến 48 giờ tới. Chúng ta không thể dự báo được tương lai. Chúng ta không biết chính xác điều gì sẽ diễn ra. Tuy nhiên, khi rủi ro đã đủ cao và mối đe dọa đang thường trực thì đó là một yêu cầu thận trọng” - ông Sullivan cho hay.

Cuộc thăm dò do tờ tờ The Economist và công ty phân tích YouGov phối hợp thực hiện công bố hôm 11-2 cho thấy chỉ 13% người Mỹ trưởng thành tin rằng việc triển khai quân đội để đối đầu với quân đội Nga ở Ukraine là một “ý tưởng hay”, trong khi đa số phản đối bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên, những người được khảo sát ủng hộ nhiều hơn các biện pháp khác như trừng phạt, hỗ trợ tài chính và gửi vũ khí.