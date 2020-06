Lý do Trung Quốc bỏ qua vụ đụng độ với Ấn Độ

Minh bạch, chia sẻ thông tin chống COVID-19 Tân Hoa xã nói cuộc gặp giữa ông Dương với ông Pompeo được tổ chức theo yêu cầu của phía Mỹ, chứ không phải do TQ chủ động yêu cầu như hãng tin Reuters nói trước đó. Trong tuyên bố sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao cả hai nước đều thống nhất cuộc gặp đầy tính “xây dựng”. Cả hai bên cùng đưa ra quan điểm về các vấn đề hai nước cùng quan tâm và đồng ý sẽ có hành động thi hành các thỏa thuận mà Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump đã đạt được. Phía Mỹ cho biết hai ông đã thống nhất cần thiết phải minh bạch và chia sẻ thông tin trong chống COVID-19 và để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh cần có sự qua lại trong các mối quan hệ về thương mại, an ninh, ngoại giao. Phía TQ cho biết hai bên thống nhất sẽ tiếp tục gắn kết và giữ liên lạc để đưa quan hệ hai bên trở lại đúng đường, thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai bên đã đạt được. Trong cuộc gặp, ông Dương đã nêu quan điểm phía TQ về quan hệ song phương Trung - Mỹ cũng như về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương. Ông Dương đề nghị Mỹ thận trọng trong hành động và không can thiệp vào chuyện nội bộ TQ. Trong khi cuộc gặp Pompeo - Dương đang diễn ra thì tại Mỹ, ông Trump ký luật kêu gọi trừng phạt những người có trách nhiệm trong việc người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương bị đối xử tệ. Các ngoại trưởng G7, trong đó có cả ông Pompeo, ra tuyên bố kêu gọi TQ không theo đuổi áp luật an ninh lên Hong Kong.