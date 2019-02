Máy bay hủy chuyến vì hành khách ném xu vào động cơ cầu nguyện

Chuyến bay mang số hiệu 8L9960 của hãng hàng không Lucky Air (Trung Quốc) đã phải hủy chuyến sau khi một hành khách ném một đồng xu vào động cơ máy bay, khiến nó không thể cất cánh, trang Shanghaiist đưa tin.

Sự việc xảy ra hôm 17-2, sau khi nhân viên an ninh tại Sân bay An Khánh Thiên Trụ San ở tỉnh An Huy phát hiện hai đồng xu trên mặt đất gần động cơ trái của chiếc máy bay dự kiến đến TP Côn Minh.

Một hành khách họ Lư, 28 tuổi, thừa nhận đã ném đồng xu để cầu cho chuyến đi bình an trước khi máy bay khởi hành mà không biết rằng hành động trên có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.



Nhân viên kỹ thuật kiểm tra động cơ máy bay. Ảnh: SHANGHAIIST

Trên thực tế, việc đồng xu mắc kẹt trong động cơ máy bay có thể dẫn đến tai nạn bất cứ lúc nào. Vì lo ngại về độ an toàn, chuyến bay đã bị hủy và 162 hành khách phải đợi đến ngày hôm sau để có thể bay đến Côn Minh.

Hãng Lucky Air cho biết vụ việc đã làm thiệt hại 140.000 nhân dân tệ (khoảng 485 triệu đồng) và cho biết họ sẽ kiện hành khách nói trên.

Được biết, đây là lần thứ tư vụ việc thuộc dạng này xảy ra ở Trung Quốc. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 6/2017, khi một cụ già 80 tuổi ném 1,7 nhân dân tệ vào động cơ máy bay của hãng China Southern Airlines tại Sân bay Phố Đông của TP Thượng Hải để cầu nguyện cho chuyến bay an toàn.

Hậu quả, chuyến bay này phải dời lại năm tiếng và gây thiệt hại một triệu nhân dân tệ. Mặc dù vậy, do đã lớn tuổi nên bà cụ không bị buộc tội.

Vài tháng sau, một bà cụ 76 tuổi ném đồng xu vào động cơ máy bay của hãng Lucky Air từ TP An Khánh đến Côn Minh. Người phụ nữ này đã bị giam giữ nhưng chưa bị truy tố.

Tháng trước, các công nhân đã tìm thấy hai đồng xu nằm trên mặt đất gần động cơ máy bay của hãng China Eastern Airlines tại Sân bay An Khánh. Khi nhân viên hỏi các hành khách trên máy bay, không ai trong số họ thừa nhận.