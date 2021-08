Lực lượng Mỹ đã phá hủy căn cứ cuối cùng của CIA ở Afghanistan bên ngoài sân bay Kabul, báo The New York Times đưa tin hôm 28-8. Căn cứ được đề cập có tên Căn cứ Đại bàng và từng được sử dụng để cung cấp huấn luyện chống khủng bố cho lực lượng an ninh Afghanistan.



CIA đã sử dụng căn cứ Đại bàng bên ngoài sân bay Kabul làm nơi trú ẩn cho hàng trăm người, đặc biệt cho những nhân vật có nguy cơ bị Taliban trả thù trước khi phá hủy hôm 26-8. Ảnh: Jim Huylebroek /The New York Times



Lực lượng Mỹ đã phá hủy tài liệu, ổ cứng máy tính cùng các thiết bị khác nhằm đảm bảo những tài liệu bị bỏ lại này không lọt vào tay Taliban.

Việc cho nổ tung căn cứ Đại bàng xảy ra vài giờ sau cuộc tấn công khủng bố tại sân bay Kabul hôm 26-8. Một nhà thầu CIA tiết lộ việc phá hủy căn cứ là một nhiệm vụ khó khăn vì căn cứ vốn dĩ được thiết kế để người ta không thể vào được. Các bức tường cao tới 3 m bao quanh căn cứ và một cánh cửa kim loại dày đóng mở nhanh chóng để cho phép ô tô đi vào.

Việc phá hủy căn cứ đã được lên kế hoạch và không liên quan tới vụ nổ tại sân bay Kabul. Tuy nhiên, việc cho nổ tung căn cứ diễn ra vài giờ sau vụ tấn công ở sân bay Kabul đã khiến nhiều người hoảng sợ vì cho rằng đó là một vụ tấn công khủng bố khác.

Hôm 26-8, hai vụ nổ do những kẻ đánh bom liều chết tiến hành đã làm rung chuyển sân bay Kabul. Theo báo cáo mới nhất, khoảng 200 người thiệt mạng trong vụ nổ, trong đó có 13 quân nhân Mỹ.