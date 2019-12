Mỹ họp khẩn ứng phó ‘quà Giáng sinh’ của Triều Tiên

Một nguồn tin nội bộ của đài CNN cho biết “Món quà Giáng sinh” mà Thứ trưởng Ngoại giao CHND Triều Tiên Ri Thae-song từng nhắc tới hôm 3-12 có khả năng sẽ là một chính sách cứng rắn mà nước này chuẩn bị áp dụng với Mỹ. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ và tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành cường quốc hạt nhân.



Nguồn tin còn cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến ở Washington xung quanh cuộc luận tội Tổng thống Donald Trump và cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020.

Triều Tiên sẽ kích nổ vũ khí hạt nhân?

Trước mắt, nguồn tin của CNN khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị gạt khỏi bàn đàm phán Mỹ-Triều. Dù vậy, trong trường hợp đàm phán vẫn tiếp tục và hai nước đạt được thỏa thuận trước khi ông Trump hết nhiệm kỳ, một số nhà phân tích lo ngại người kế nhiệm của ông cũng khó tiếp tục duy trì được thành quả này. Đáng chú ý, quan điểm của Triều Tiên khi đánh giá sự kiện Washington từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran cho rằng đây là bằng chứng cho tính khó đoán và không ổn định của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhiều suy đoán hiện nay đều đồng ý Triều Tiên có thể cho thử thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thực hiện các hành động đe dọa khác trước khi kết thúc thời hạn đàm phán cuối năm do ông Kim đặt ra. Tuy nhiên, khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc thử nghiệm rủi ro hơn như phóng vệ tinh hoặc kích nổ vũ khí hạt nhân là rất thấp. Những động thái này sẽ làm phật ý hai đối tác thương mại quốc tế quan trọng của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga, vốn từ lâu luôn phản đối, kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế trước bất kỳ hành động quá “khiêu khích” nào. Theo các nhà phân tích, ưu tiên hàng đầu của Moscow và Bắc Kinh là lập lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.



Từ trái sang: Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi diễn ra lần cuối hồi tháng 8-2019 tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: AFP

Dù vậy, Bình Nhưỡng những tháng gần đây cũng đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Phía Triều Tiên khẳng định các vụ thử này không vi phạm các cam kết với Mỹ do Bình Nhưỡng trước đó chỉ đồng ý ngừng thử tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Washington vẫn chỉ trích Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do điều khoản của nghị quyết cấm việc triển khai bất kỳ loại tên lửa đạn đạo nào.

Mối quan hệ của tôi với ông Kim Jong-un rất tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng ông ấy có thể không tuân thủ cam kết mà chúng tôi đã ký. Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP phát biểu tại cuộc họp NATO

đầu tháng này

Mỹ và đồng minh họp khẩn

Hiện Mỹ đang sắp xếp một cuộc họp với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng tới nhằm tìm ra giải pháp đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nhanh chóng. Hãng tin AP cho rằng bất kỳ động thái cứng rắn nào sắp tới của Bình Nhưỡng cũng có thể khiến Washington buộc phải đáp trả tương tự, hãng tin AP cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng hai người đồng cấp Nhật Bản, Hàn Quốc Toshimitsu Motegi và Kang Kyung-wha có thể sẽ gặp nhau tại TP San Francisco (Mỹ) vào giữa tháng 1-2020. Mục tiêu của cuộc họp ba bên này có thể là nhằm đảm bảo Mỹ và hai đồng minh Đông Á có thể kịp thời ứng phó với Triều Tiên. Các cuộc họp song phương cũng có thể sẽ được tổ chức vào thời gian này giữa ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại một diễn biến khác, ngày 22-12, hãng tin KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp với một số lãnh đạo quân đội về củng cố năng lực quốc phòng quốc gia. Hồi đầu tháng 12, Bình Nhưỡng cho biết sẽ thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng trước tình hình “cấp bách” hiện nay ở cả trong và ngoài nước.