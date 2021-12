Hôm 22-12, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thuốc trị COVID-19 Paxlovid của hãng Pfizer dùng cho những đối tượng từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ bệnh trở nặng. Đây là phương pháp điều trị dạng uống và có thể thực hiện tại nhà đầu tiên được chính quyền Mỹ phê duyệt, hãng Reuters đưa tin.

FDA cho biết họ cấp phép thuốc Paxlovid sử dụng khẩn cấp để điều trị bệnh từ nhẹ đến trung bình ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ trở nặng cao.

FDA cho biết thuốc này chỉ được bán theo đơn và phải được dùng càng sớm càng tốt sau khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19. Bệnh nhân sẽ uống một viên sau 12 tiếng một lần trong vòng năm ngày kể từ khi có triệu chứng.

Theo dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng của Pfizer, thuốc Paxlovid có hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng. Dữ liệu thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại Omicron.



Thuốc trị COVID-19 của Pfizer Paxlovid sản xuất tại Ascoli, Ý. Ảnh chụp ngày 16-11-2021. Ảnh: REUTERS

Pfizer cho biết họ có 180.000 liệu trình điều trị sẵn sàng xuất xưởng trong năm nay. Chính phủ Mỹ đặt mua 10 triệu liệu trình có giá 530 USD cho mỗi liệu trình.

Pfizer dự kiến trong năm 2022 sẽ sản xuất lên 120 triệu liệu trình điều trị, thay vì chỉ 80 triệu như kế hoạch trước đó. Chế độ điều trị này sẽ gồm hai loại thuốc bao gồm loại thuốc mới Paxlovid và một loại thuốc kháng virus là Ritonavir.

Loại thuốc Ritonavir này có tương tác với một số thuốc kê đơn khác và Pfizer nói rằng có thể kiểm soát được điều này bằng cách giảm liều lượng các loại thuốc khác trong quá trình điều trị.

Chuyên gia cấp cao tại Viện An ninh Y tế Johns Hopkins - ông Amesh Adalja cho biết việc FDA phê duyệt khẩn cấp thuốc Paxlovid là một cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình COVID-19 trở thành một bệnh truyền nhiễm dễ kiểm soát.

Ông Adalja nói thêm: “Có hai vấn đề chính vẫn còn tồn tại đó là sự khan hiếm thuốc trong những tuần tới và muốn sử dụng tối ưu thì phải chẩn đoán thật nhanh chóng, đây là một vấn đề khó khăn”.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Trường Y Đại học Vanderbilt - ông William Schaffner cho biết loại thuốc này có thể lấp đầy khoảng trống điều trị do biến thể Omicron gây ra.

Ông nói rằng các phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng - thường được tiêm vào tĩnh mạch hiện đang được sử dụng phổ biến để trị COVID-19 kém hiệu quả hơn trong việc chống Omircon và nguồn cung liệu pháp này còn hạn chế. Hơn nữa, nó lại còn có giá đắt gấp đôi so với thuốc Paxlovid của hãng Pfizer.

Pfizer cho biết họ có kế hoạch nộp đơn đăng ký một loại thuốc mới với FDA vào năm 2022 để được chấp thuận đầy đủ đúng quy định.

Quyết định của FDA về việc cấp phép khẩn cấp cho việc điều trị được đưa ra khi Mỹ đang căng mình chống lại sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron gây ra.