Theo hãng tin Reuters, tại cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN và đối tác trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về về việc Trung Quốc ngày càng mở rộng các kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng nhanh chóng các kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Động thái này thể hiện rằng Bắc Kinh đi chệch hướng mạnh so với chiến lược hạt nhân mang tính răn đe tối thiểu trong nhiều thập niên qua" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6-8 cho biết.

Theo thông cáo, ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng “những hành vi khiêu khích" ở Biển Đông và bày tỏ những lo ngại trước những gì Washington cho là “tình trạng vi phạm quyền con người đang diễn ra ở Tây Tạng, Hong Kong và Tân Cương”.



Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đều bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường lực lượng hạt nhân, sau khi các nhóm nghiên cứu công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đang xây dựng hàng trăm giếng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ở vùng sa mạc phía bắc.

Chính quyền Washington đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thúc giục Bắc Kinh “thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm giảm nguy cơ gây bất ổn trong các cuộc chạy đua vũ trang”.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố vào năm 2020 ước tính Trung Quốc dự trữ khoảng 200 đầu đạn hạt nhân và dự báo sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô khi chính quyền Bắc Kinh mở rộng và hiện đại hóa quân đội của mình.

Các nhà phân tích cho biết Mỹ sở hữu khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này đã triển khai 1.357 đầu đạn hạt nhân tính đến ngày 1-3.

Trung Quốc cho biết quy mô kho vũ khí hạt nhân của họ vẫn còn nhỏ hơn của Mỹ và Nga, song nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại song phương về an ninh chiến lược "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Trước đó, ngày 5-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngỏ lời cung cấp “nơi trú ẩn an toàn” tạm thời ở Mỹ cho người dân Hong Kong. Động thái này của Mỹ đã bị Trung Quốc lên án mạnh mẽ và cáo buộc Washington đang bôi nhọ luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt lên thành phố.