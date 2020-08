Ngày 13-8, số liệu thống kê của Dự án Truy vết COVID - một dự án phi lợi nhuận với mục đích theo dõi tình hình đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra ở Mỹ - cho biết việc xét nghiệm COVID-19 ở nước nảy đã giảm trong những tuần gần đây, theo hãng tin Sputnik.



Một nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Theo phân tích của trang Axios dựa trên dữ liệu từ Dự án Truy vết COVID, việc xét nghiệm COVID-19 ở tất cả các bang của Mỹ hiện thấp hơn 17% so với cuối tháng trước.



Vào cuối tháng 7, Mỹ đã tiến hành khoảng 800.000 xét nghiệm mỗi ngày. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ ngày 12-8 cho thấy chỉ có khoảng 479.000 người được xét nghiệm vào ngày hôm đó.



Mặc dù việc xét nghiệm giảm, các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn có tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 cao.



Theo phân tích của trang COVID Act Now, tỷ lệ cho kết quả dương tính ở bang Texas tính đến ngày 14-8 là 23,7%. Trang web lưu ý đây là một tỷ lệ tương đối cao nhưng số liệu chính xác có thể còn cao hơn nữa vì công tác xét nghiệm ở bang Texas còn hạn chế và còn nhiều trường hợp chưa được phát hiện”.



“Thật khó để biết COVID-10 lây lan nhanh như thế nào và nguy cơ 'không trở tay kịp' trước một làn sóng dịch bệnh là rất lớn. Cần phải xét nghiệm nhiều hơn nữa”, theo trang COVID Act Now.



Tương tự, các bang Florida và Nevada có tỷ lệ xét nghiệm dương tính lần lượt là 17,7% và 14,3%. Kết quả cho thấy các bang này vẫn chưa thực hiện tốt việc xét nghiệm trên diện rộng.



“Việc giảm các xét nghiệm sẽ không đáng lo ngại nếu như tỷ lệ dương tính vốn đã thấp và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc giảm xét nghiệm mà làm tăng số ca mắc bệnh là điều không thể chấp nhận được” - bà Marta Wosinska, Phó giám đốc Trung tâm Chính sách Y tế Margolis tại Đại học Duke nói với trang Axios.



“Điều này khiến chúng tôi không thể đưa ra được quyết định liệu có nên khôi phục lại các hoạt động, bao gồm mở cửa lại trường học hay không” - bà nói thêm.



Tuần này, Hiệp hội Y khoa Mỹ cùng nhiều tổ chức về y tế khác ở Mỹ đã viết thư gửi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nhằm bày tỏ quan ngại về sự thiếu hụt các trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh ở Mỹ đã vượt quá sự kiểm soát.



Bức thư được gửi đến ông Azar có đoạn: “Nguồn cung cấp các thiết bị y tế đã phải chịu sức ép nặng nề do nhu cầu toàn cầu quá lớn. Các phòng thí nghiệm trong bệnh viện và trung tâm học thuật đã bị ảnh hưởng vì không tìm được nguồn cung thuốc thử, các thiết bị chuyên dụng phục vụ nghiên cứu và nhiều dụng cụ y tế khác”.



Tính đến ngày 14-8, hiện Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong vì COVID-19. Nước này đã ghi nhận 5,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 170.000 người đã tử vong.

