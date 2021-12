Đáng chú ý: Trung Quốc ủng hộ Nga RT dẫn lời Phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm 15-12 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Nga trong việc thực hiện các đảm bảo an ninh với NATO để bảo vệ biên giới phía Tây của Moscow. Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tập hôm 15-12. Theo RT, diễn biến về việc Bắc Kinh ủng hộ Moscow là đặc biệt đáng chú ý, vì Trung Quốc trước đây thường tránh can dự vào các vấn đề giữa Nga và các quốc gia châu Âu. Ông Ushakov nhấn mạnh rằng ông Tập đã ủng hộ sáng kiến của Nga về việc thúc đẩy an ninh ràng buộc về mặt pháp lý với NATO. Các đảm bảo an ninh mà Moscow muốn thúc đẩy bao gồm một thỏa thuận ngăn NATO mở rộng về phía đông, điều sẽ đóng lại cánh cửa trở thành thành viên NATO của Ukraine, cũng như cam kết ngừng triển khai vũ khí tại các quốc gia láng giềng của Nga.