Người ủng hộ ông Trump hụt hẫng sau lễ nhậm chức suôn sẻ

Người ủng hộ cựu Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ tiếp tuc biểu tình để phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên lực lượng vệ binh quốc gia đã không để bất cứ tình huống xấu nào xảy ra trong ngày đặc biệt này, đài NBC News đưa tin.

Trong ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, tất cả nghi thức đều đã diễn ra suôn sẻ và không có bất cứ cuộc biểu tình chống phá nào xảy ra.

“Tôi đã ra đi với hy vọng sẽ tham gia cùng một nhóm những người biểu tình ôn hòa ủng hộ chính nghĩa. Thật không may là không có ai hết và tôi rất buồn khi phải nói như vậy" - ông Mark Leggiero, người đang cầm cờ ủng hộ ông Trump, nói với tờ Daily Gazette.



Tại TP Sacramento, bang California, một nhóm nhỏ người biểu tình đã vượt qua hàng rào cảnh sát và bắt đầu hô vang khẩu hiệu. Tuy nhiên, họ có vẻ là những nhà hoạt động chống phát xít và đang hô hào chống đối ông Trump.

Sau cơn bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6-1, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã gửi một bản ghi nhớ tới các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo về các cuộc biểu tình vũ trang có thể xảy ra tại tất cả 50 bang bắt đầu từ ngày 16-1.

Mỹ thực hiện một chiến dịch tăng cường an ninh chưa từng có tiền lệ từ trung ương đến địa phương, lo phần tử cực đoan cánh hữu, người ủng hộ ông Trump có thể gây mất an ninh ngày nhậm chức của ông Biden.



Lác đác người ủng hộ ông Trump tụ tập tại TP Salt Lake, bang Utah hôm 20-1. Ảnh: AP

“Thông điệp được cơ quan thực thi pháp luật gửi trước lễ nhậm chức rất rõ ràng, rằng sẽ có hàng nghìn cảnh sát và quân đội canh gác quanh Điện Capitol. Tôi chắc rằng đó là lý do tại sao không có người biểu tình xuất hiện trong ngày lễ nhậm chức" - Ông Brian Higgins, cựu cảnh sát trưởng quận Bergen, bang New Jersey, cho biết. Ông Higgins hiện đang giảng dạy tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay ở TP New York.

Khi một nhóm nhỏ những người ủng hộ Trump có vũ trang xuất hiện vào ngày 17-1 tại TP Columbus, Ohio để phản đối kết quả bầu cử, thì số người này không là gì so với nhân viên thực thi pháp luật tại đây.

Theo ông Higgins, trong các bài đăng trực tuyến của các nhóm cực đoan, bên cạnh ít ỏi âm mưu chống phá thực thì phần nhiều là những bài đăng nhằm gây xáo trộn cho lực lượng thực thi pháp luật. Một yếu tố khác là việc FBI và Bộ Tư pháp đã nhanh chóng bắt giữ và khởi tố những người bạo loạn Điện Capitol đã tạo nên hiệu ứng răn đe rõ rệt.