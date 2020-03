Nguy cơ bùng nổ chiến tranh tổng lực ở Idlib

NATO sẽ không can thiệp tình hình Syria Theo đài RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 28-2 cho biết đã đề nghị Mỹ trợ giúp ở Idlib nhưng tới nay Ankara chưa nhận được sự trợ giúp nào trên thực tế. Dù vậy, điều này không khiến Ankara nản lòng và vẫn tiếp tục tìm cách lôi kéo các đồng minh NATO vào vòng xoáy ở Syria. Các nhà phân tích tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ phải đơn thương độc mã trong vấn đề này. Quân đội Mỹ vốn coi Idlib là một thiên đường an toàn cho các nhóm khủng bố. Điều đó khiến sự can thiệp của Mỹ nhân danh Thổ Nhĩ Kỳ là điều rất khó xảy ra. “Thậm chí trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu mở giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, Mỹ cũng sẽ không có những lý do đủ sức nặng để can thiệp và NATO cũng vậy. Sau cùng, đó không phải là một cuộc tấn công trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ” - nhà phân tích Ruslan Mamedov nói. Ông cũng tin rằng NATO gần như chắc chắn sẽ chỉ dừng lại ở việc bày tỏ đoàn kết với Ankara nhưng sẽ khó có thêm động thái xa hơn. Khối này sẽ phải đợi cho đến khi tình hình được giải quyết. Nếu NATO chỉ thể hiện rằng họ đứng về phía đồng minh của mình mà không tham gia vào cuộc xung đột có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ khối liên minh quân sự này.