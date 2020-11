Ông Biden sẽ ngưng bức tường biên giới ngay sau khi nhậm chức

Ông Joe Biden cho biết ông sẽ ngay lập tức dừng việc xây dựng bức tường biên giới phía nam của Mỹ với Mexico ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, báo Daily Mail đưa tin.

Ngưng xây dựng tường biên giới, giữ nguyên hiện trạng



Ông Biden, người được hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ tuyên bố là người thắng cử tổng thống Mỹ năm nay, đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông sẽ dừng dự án xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ông cũng nói rằng mình sẽ giữ nguyên những hạng mục đã xây dựng xong nhưng sẽ không xây thêm bất cứ thứ gì khác.



Bức tường biên giới của Mỹ và Mexico là một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Ông Trump hứa rằng bức tường này sau khi được xây dựng xong sẽ ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy và tội phạm từ Mexico tràn qua Mỹ.



Những người ủng hộ vấn đề nhập cư đã chỉ trích việc xây bức tường biên giới, cho rằng nó gây khó chịu cho họ. Ảnh: REUTERS



Cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã chi 15 tỉ USD để xây dựng và gia cố các khu vực tường biên giới có sẵn và xây dựng thêm các hàng rào mới. Hiện chính quyền tổng thống Trump đã xây dựng được khoảng 724 km trong số 1.600 km tường rào dự kiến ban đầu.



Chưa kể, bức tường hiện tại đa phần là thay thế hàng rào cũ và chỉ có khoảng 20 km tường rào được xây dựng mới hoàn toàn. Thêm vào đó, kết cấu của bức tường mới này không được như Tổng thống Trump giới thiệu là sẽ được làm bằng tấm bê tông đúc sẵn và cao từ 10 m đến 12 m.

Trên thực tế, bức tường biên giới hiện nay chỉ là những hàng rào có thể nhìn xuyên qua. Báo The Washington Post nói rằng việc thay thế các đoạn hàng rào cũ kỹ ở biên giới với loại mới hơn và cứng cáp hơn là thứ mà chính quyền vẫn thường làm, trước cả thời ông Trump.

Nhiều người dân Mỹ không ủng hộ xây tường biên giới



Đại diện đảng Dân chủ của bang Texas, ông Henry Cuellar nói rằng nhiều cử tri đã không chọn ông Trump trong đợt bầu cử vừa rồi phấn lớn do người Mỹ phản đối việc xây bức tường biên giới.



Một đoạn bức tường biên giới đang được xây dựng. Ảnh: AP

"Đó là một cuộc trưng cầu dân ý" - ông Cuellar, người đại diện cho Quận 28 của bang Texas, kéo dài từ TP San Antonio đến biên giới Mỹ và Mexico, cho biết.



Ông Cuellar trước đó cũng từng phản đối việc Tổng thống Trump chi ngân sách hàng tỉ USD, vốn nhằm chi tiêu quân sự để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Những người ủng hộ vấn đề nhập cư đã chỉ trích động thái này và gọi đây là hành động gây khó chịu cho người nhập cư.

Trong khi đó, những người ủng hộ tổng thống coi bức tường biên giới không chỉ là một biện pháp ngăn chặn buôn lậu và vượt biên trái phép, mà còn là biểu tượng cho thấy những người nhập cư bất hợp pháp không được hoan nghênh ở đất Mỹ.

Năm ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, quyền Bộ trưởng an ninh nội địa Chad Wolf nói rằng vào cuối năm nay, khoảng 725 km bức tường biên giới sẽ được hoàn thành.

Những người ủng hộ an ninh biên giới cho rằng bức tường biên giới như vậy là chưa đủ dài, mặc dù họ thừa nhận rằng không có hy vọng bức tường sẽ tiếp tục được xây dựng dưới thời ông Biden.